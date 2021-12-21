Ciddi fark!

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Galatasaray puan kaybederken bile baskıdan vazgeçmiyor, bunun hakkını verelim.

Ama Başkan Burak Elmas'tan başlayıp teknik kadroya sıçrayan ve tribüne oynayan bir sızlanma metodu yürürlüğe konuldu.

"Biz iyi bir takım yaratıyoruz ve yerli gençlere yatırım yapıyoruz" demek varken, her hafta bir hakem senaryosu.

Oysa futbolun ortak dilidir alkış; iki eli birbirine çırpmak yeter.

Bazen rakibini alkışlarsın bazen de gençlere bu kadar güvendiğin için "kendini" alkışlarsın.

Bu kadar basittir futbol!