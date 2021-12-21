"ne konuşulduğu umurumda değil!" Yarım kalan hikayesini tamamlayacakmış da hangi kalemle?
İnsanın hayatı kağıtsa itibarı kalemdir ama baş parmakla işaret parmağının fingirdeştiği duygusallık bazılarına ağır basar.
Buna "maddi tatmin" denir, tercümesi de "verin paramı gideyim!" Daha ligin ilk yarısı bitmeden Fenerbahçe'nin kayıp puan mezarlığına dönüşmesi umurunda mı sanıyorsunuz?
Böyle bir tezgahtarın!
Peki, kendisini böylesine ihbar eden birine hala itibar gösterenler Pereira'nın suç ortağı değilse nedir?
Onun cevabını da isyan eden taraftar veriyor zaten!
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Futbol kaynaklı Trabzonspor liderliğe bu kadar sadakat hissederken yolculuğunu sakin bir şekilde sürdürüyor.
Diğerlerinin durarak anlatamadıklarını sahada koşarak anlatıyor.
O yüzden "ciddi fark yarattı." Bu takımın ligin devre arasında yapacağı transferler de hesaba katıldığında, rakiplerin işinin daha da zorlaşacağı ihtimal dahilinde.
İnandığı değerlerde inatçı bir takımın, Abdullah Avcı gibi sanatçı ruhlu bir teknik adama sahip olması en büyük güvencedir.
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Galatasaray puan kaybederken bile baskıdan vazgeçmiyor, bunun hakkını verelim.
Ama Başkan Burak Elmas'tan başlayıp teknik kadroya sıçrayan ve tribüne oynayan bir sızlanma metodu yürürlüğe konuldu.
"Biz iyi bir takım yaratıyoruz ve yerli gençlere yatırım yapıyoruz" demek varken, her hafta bir hakem senaryosu.
Oysa futbolun ortak dilidir alkış; iki eli birbirine çırpmak yeter.
Bazen rakibini alkışlarsın bazen de gençlere bu kadar güvendiğin için "kendini" alkışlarsın.
Bu kadar basittir futbol!