Vicdanlı insanlar azalmış ekmeğe kan doğrayanlar çoğalmıştır.
Parası olmayana fırınlarda ekmek asılır, uyuşturucu kaçakçıları ve mirasçıları yürürken bile kasım kasıl kasılır.
Her şey pahalıdır canımızı yakar hayat, en çok da yoksulluğun dışa vurduğu kışın!
***Siyah beyaz güzel zamanlardı, toklar açın halinden anlardı.
Domuz gibi yiyen zenginler o zaman da doymazdı ama çaresizlik bu kadar koymazdı yoksullara.
Kredi kart tuzağı ve süpermarket zulmü yoktu. Evine ekmek götüremeyen babalar o zaman da vardı ama başları önüne düşmesin diye bakkallar "paran olunca ödersin" derdi.
Herkes içinden ağlardı, o yüzden kıymetini biliriz dökülen her damla yaşın
***
Bazılarının bu kadar parayı nasıl kazandıklarını sorgulasam ne yazar.
Ya iş bilen muhasebecileri var ya da devletin malı deniz!
Ya da fırsatçılığın kan emici şehvetiyle bir koyup bin alıyorlar.
Anlam boşluklarını insani duygularla dolduranların yerini her türlü şartta cebini dolduranlar aldı, ihanet baki kaldı.
Kötülüğün aynasına bakıp saçlarını tarayanlarla, masum olduğu halde suçlanıp adalet arayanlar arasında çelişkilerle yüklüdür ülke.
Ne acıdır ki sesi bile çıkmaz olmuştur artık içimizdeki haykırışın!
***Namussuzluk cambazları iplerini sahiplerine teslim eden kuklalarla gösteri yapmaktadır her gün.
Pahalı restoranlar tıka basadır, magazindeki nafaka şıllıklarında ne gam ne tasa!
Yarasaların üzeri aransa para çıkar kötülüğün krokileri çıkar ama zerre kadar insanlık çıkmaz!
Zalimle bencile "yakışın" deriz "birbirinize daha çok yakışın!"
***İki gözümüz iki kömür!
Ömrümüz sizlere ömür!
Kimseden beklentimiz yoktur, hele şimdiki zamanda dost denilen kalleşlere.
Ayak izlerimizle gözlerimiz mezarlıkları işaret etmektedir de ölüm bize sorar bazen, "hayrola, nedir bu telaşın?"
***
Bizler serveti onuruyla ölçülen insanlar tanıdık ve sevdik.
Islıklarımız vardı da mahalle aralarında yankılanır hala!
Ölmüş olsa da bizde hatırı kalmıştır her eski arkadaşın!
Mutluluk Takvimi
Bugün kablosuz hayatı dene.
Yoksul insanlar için empati yap.
Pratik yemekler icat et.
Kudurdu kalleşlik
Namertlik moda
Para için ruhunu
Satanı gördüm
Nasılsa bana
Dokunmaz deyip
Yılanın koynunda
Yatanı gördüm
Neyin Brütus'u
Neyin Sezar'ı
Bebelere tüfek
Çatanı gördüm
Şimdi dört yanımız
Bir can pazarı
Katilin elinden
Tutanı gördüm
Hakkı YALÇIN
Gözün gibi bakmazsan deniz de sana kötü gözle bakar.
İptal!
Yeni yıl gelirken başımızın üzerinde döndüğünü hayal ettiğimiz talih kuşunun masumiyeti bile yok edilmişken umutlar iptal!
'Doların canı cehenneme' diyorsak ama hayatımıza doların yükselip alçalması yön veriyorsa umutlar yine iptal.
Yalan en büyük doğru olduysa, tarih boyunca ekmek hiçbir zaman eskisinden ucuza satılmadıysa, nasıl mutlu olacağız ve nasıl umut edeceğiz?
Soruların cevapları da iptal!