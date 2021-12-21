Arkadaş

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Bizler serveti onuruyla ölçülen insanlar tanıdık ve sevdik.

Islıklarımız vardı da mahalle aralarında yankılanır hala!

Ölmüş olsa da bizde hatırı kalmıştır her eski arkadaşın!

Mutluluk Takvimi

Bugün kablosuz hayatı dene.

Yoksul insanlar için empati yap.

Pratik yemekler icat et.

Kudurdu kalleşlik

Namertlik moda

Para için ruhunu

Satanı gördüm

Nasılsa bana

Dokunmaz deyip

Yılanın koynunda

Yatanı gördüm

Neyin Brütus'u

Neyin Sezar'ı

Bebelere tüfek

Çatanı gördüm

Şimdi dört yanımız

Bir can pazarı

Katilin elinden

Tutanı gördüm

Hakkı YALÇIN

Gözün gibi bakmazsan deniz de sana kötü gözle bakar.

İptal!

Yeni yıl gelirken başımızın üzerinde döndüğünü hayal ettiğimiz talih kuşunun masumiyeti bile yok edilmişken umutlar iptal!

'Doların canı cehenneme' diyorsak ama hayatımıza doların yükselip alçalması yön veriyorsa umutlar yine iptal.

Yalan en büyük doğru olduysa, tarih boyunca ekmek hiçbir zaman eskisinden ucuza satılmadıysa, nasıl mutlu olacağız ve nasıl umut edeceğiz?

Soruların cevapları da iptal!