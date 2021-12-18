Ellerindeki aylar önce ambalajlanmış ürünlere bile zam yapan fırsatçılar bir koyup bin alıyor. Özne ahlak değil.
Cebinde bir doları olmadığı halde dolar yükselince ellerini ovuşturanlar var, onların öznesi de siyasi karşı duruş!
Böyle bir durumda asgari ücreti beklenenin üzerinde bir rakamla belirlemek cesaret işi.
***Siyasetin; ülke sevdasından ve insani gerçeklerden uzak olanı her zaman tehlikelidir. Ekonominin kötü olmasından daha kötüsü de insanların arasındaki uçurumdur!
Birileri ülkenin dibe vurmasını bekliyor, birileri de bir cümleyle güveni talan edip, vatandaşın parasını bankadan çekmesine yataklık ediyor.
Hepimiz aynı gemideyiz ama can simitlerini bile delik deşik edenlerimiz var.
***
Ben onurlu yoksulların ve aç yatan çocukların tarafındayım, hala imece ruhu taşıyanların İnsanların sefaletine el uzatmayı da ibadet sayan vicdanlı insanların, bakkalların defterlerinden çıkardıkları borç sahiplerini bulduklarını gördüm.
Kimseyi incitmeden o borçları kapattıklarını gördüm.
Etrafımdaki kansız zenginlerden bir tanesinin bile insanlık adına en ufak bir eylemini görmedim. Onları dürttüğünüz zaman alacağınız cevap belli; "bana ne!" "İnsanlıkla arası olmayanların bankada parası çoktur" cümlesinde kimseye yapılmış bir haksızlık mevcut değildir.
İnsanların yoksulluğu ve çaresizliği onlar için para ediyorsa, bu çelişkinin hesabını yapmaya da gerek yoktur.
***Bundan bir süre önce adamın biri "zenginlerden ne istiyorsun?" diye sormuştu da cevabım netti. "İnsan olmalarını istiyorum!" Karşı soru; "onlar insan değil mi?" Karşı cevap; "insanlığı başkalarından esirgeyen her canlıya insan demem!" Utanç verici bir cevap daha; "parası var diye onların birilerine yardım etmesi zorunlu mu?" "Hayır" dedim, "onurlu insanlar nasılsa yaralarını ıslanmış ekmekle sarıyor. Bal tutan parmağını yalar diyen zenginler de on birinci parmağını arıyor." Sonra da noktayı koydum; "zenginlerin kansızlığında senin gibilerinin de parmağı vardır!"
***Çocuklardaki merhameti büyüklerde göremiyorsak aşağıdaki gerçek hikayeyi kansız zenginler okusun!
"5 yaşlarındaki kız çocuğu anne ve babasıyla birlikte evde akşam yemeğindeydi.
Tabağındaki yemeği yarım bırakınca anne merakla sordu, "beğenmedin mi kızım?" Çocuk cevapladı, "çok beğendim anne ama yarısını yoksul çocuklar için ayırdım!"
***Yoksulluğun siyaseti olmaz merhameti olur, merhamet de insan olanda bulunur.
Zenginlerin evinde günde bir metrekareye kaç köfte düşüyor?
Yoksulların evinde yılda 10 metrekareye kaç köfte düşüyor?
Yere düşen insanlığı ayağa kaldırmak, yükselen doları düşürmekten çok daha anlamlıdır.
İnsan o zaman tarihe geçiyor.
Mutluluk Takvimi
İncitmeden iyilik yap.
Çiğnediğin sakızı yere atma.
Başladığın işi bitir.
Gerçek bir dost ol.
Çiçek satıyordu
Oturmuş yerde
Elbisesi kirli
Saçı beyazdı
Sevdiği dostları
Kim bilir nerde
Görse de kimseler
Tanıyamazdı
Toprağı kurumuş
Kırık dal şimdi
Denizler içinde
Batan sal şimdi
Hayatı dilinde
Bir masal şimdi
Anlatsa da kimse
Anlayamazdı
Hakkı YALÇIN
TALİH KUŞU!
At yarışlarında hasılat her gün artıyor, çünkü insanların bahse güven duyduğu tek yer orası.
İnsanlar umutlarını canlı tutmak için "bir şans" arıyorlar.
İnsanların umutlarını canlı tutmasına diyecek neyimiz olabilir.
Talih kuşu bile vurulduysa!