Hesap!

***

***

***

***

***

Kalple dil arasındaki mesafeyi bile kontrol edemeyenlerin başını taşlara vuracak kadar ömrü olacak mı?

Onu da kendileri hesaplasın!

Mutluluk Takvimi

Eski eşyaları değerlendir.

Evin camlarına güneş resmi as.

Bahiste talih arama.

Sil baştan demek kolay

Unutmak zor

Bu hayat her zaman

Bildiğini okuyor

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN

Unutma ki seni sırtından vuran bir daha vuracaktır.

Sırlar açıkta!

Gençliğimizde toprak çanaklardan güneşi içenlerle bilmem kaç bin dolarlık şampanyayı içenleri kıyasladığımız için damgalandık.

Doların yükselmesini bahane ederek çocukların ağzındaki lokmayı bile çalanların dünyasında yaşıyoruz artık.

Aylar önce ambalajı yapılmış gıdalara bile günaşırı zam yapılırken zalimler ellerini ovuşturuyor.

İnsaf kurudu vicdanlar paranın kutusu oldu. Ne garip dünyadır ki aynı mesleğe sahip olduğumuz insanların içinden bilmem kaç milyon dolarlık servete sahip olanlar çıkıyor.

Sırlar açığa çıksa ne yazar!