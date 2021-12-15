Tozkoparan!

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Allah onurlu, haysiyetli bütün garibanları korusun.

Peki, gözleri paradan başka bir şey görmeyen ve harama bile doymayanlar?

Onların ne Allah'a inancı var ne kullara saygısı.

O yüzden hepsinin cehenneme kadar yolları var!

Mutluluk Takvimi

Evinde ekmeğini kendin yap.

Sokak hayvanlarını koru.

Umudunu yitirme.

Gerçeği ara.

Her şeyi bilme

Bildiğini söyleme

Böyle giyinme

Bu müziği dinleme

Vuruyorlar beynime

Çıkıyorlar önüme

Gel de delirme

Bana yer yok mu

Bu gezegende

İcat ettiğiniz

Oyun muyum ben

Yeter be

Hayatımdan size ne

Sürünüzdeki

Koyun muyum ben

Hakkı YALÇIN

Bu hayatta ölmek garanti altına alınmıştır gülmek değil!

Engerek!

Eskiden deklanşör silah muamelesi görürdü de şimdi sosyal medyadaki engerek dilin yanında deklanşörün nasıl masum olduğunu görebiliyoruz.

Deklanşör hiç olmazsa kanıttı ama engerek dili hiçbir kanıta ihtiyaç duymadan insanları zehirleyebiliyor ve hatta öldürüyor.

Sövgülerin övgü aldığı bir dünyada yaşadığımız ortadayken, daktiloyla bilgisayar arasındaki farkı anlatmama da gerek kalmıyor.

Çünkü para ve şöhret hırsı ne meslek ahlakı bıraktı ne gelenek!