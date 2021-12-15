Şimdi üşüyen çocuklar vardır, aç yatıp aç kalkan.
Nice evde unutulmuş sefalet işçileri mevcuttur, hayatla bağları kopan.
Böylesine insafsız bir zamanın içinde insan ister istemez kendi çocukluğuna dönüyor.
***Merter Tozkoparan'a uğradım önceki gün, gençliğimi yaşamaktan gurur duyduğum topraklara.
Her şeye rağmen delikanlı ruhunu kaybetmemiş insanlar hala oralardadır.
Onlar benim arkadaşlarım.
O insanlara "karşılıksız" hatır soran yetkilileri gençliğimde de görmemiştim sonraki zamanda da görmedim.
Gözlerinin ışıkları bile sönmüştü çoğunun ama haysiyetleri dimdik!
***
Ama hepsinde hala imece ruhu.
Gözyaşlarını şarkılara döken Derbeder Yılmaz'ın Youtube'daki 'Duman Duman' adlı videosunu hatırladım.
Zibidilerin şarkılarının pohpohlandığı bir dünyada Tozkoparanlı bir delikanlının duyguları bizlerin ilgisini çeker ancak.
Olsun, geldiği yeri inkar eden bir züppe olmaktansa garibandan yana olmak bizde hiç değişmedi.
***Düşündüm de gençliğimizde ne çok kitap okurduk o insanlarla, her hafta sonu maçlarımız olurdu.
Bir giydiğimizi üzerimizden zor çıkarırdık ama canını çıkarırdık haksızlığın.
Hiç kırılmadık birbirimize hiç yanlış yapmadık, gönlümüzdeki zenginliği hiçbir zaman esirgemedik.
O topraklardaki delikanlılığın haysiyetli duruşunu hatırlamaktan da gurur duyduk.
Onların hayatlarında hiçbir hainlik olmadı çünkü, kendilerini üç kuruşa satanlara bile!
***O insanların evleri geri dönüşüme uğrayacaktı ama kapılarını çalanların ve sisteme çanak tutanların hesabı başkaydı.
Evlerinin ederini bile ödemeyi reddedenler onlara yeni bedeller ödetmeye çalışıyordu.
O bedelin adı "evsizlik!" "Bu hayat bize asla gülmeyecek" dedi biri, hepsi onayladı.
Kader melekleri bile onları çoktan terk etmişti, bunu da ben onayladım.
***
Allah onurlu, haysiyetli bütün garibanları korusun.
Peki, gözleri paradan başka bir şey görmeyen ve harama bile doymayanlar?
Onların ne Allah'a inancı var ne kullara saygısı.
O yüzden hepsinin cehenneme kadar yolları var!
Mutluluk Takvimi
Evinde ekmeğini kendin yap.
Sokak hayvanlarını koru.
Umudunu yitirme.
Gerçeği ara.
Her şeyi bilme
Bildiğini söyleme
Böyle giyinme
Bu müziği dinleme
Vuruyorlar beynime
Çıkıyorlar önüme
Gel de delirme
Bana yer yok mu
Bu gezegende
İcat ettiğiniz
Oyun muyum ben
Yeter be
Hayatımdan size ne
Sürünüzdeki
Koyun muyum ben
Hakkı YALÇIN
Bu hayatta ölmek garanti altına alınmıştır gülmek değil!
Engerek!
Eskiden deklanşör silah muamelesi görürdü de şimdi sosyal medyadaki engerek dilin yanında deklanşörün nasıl masum olduğunu görebiliyoruz.
Deklanşör hiç olmazsa kanıttı ama engerek dili hiçbir kanıta ihtiyaç duymadan insanları zehirleyebiliyor ve hatta öldürüyor.
Sövgülerin övgü aldığı bir dünyada yaşadığımız ortadayken, daktiloyla bilgisayar arasındaki farkı anlatmama da gerek kalmıyor.
Çünkü para ve şöhret hırsı ne meslek ahlakı bıraktı ne gelenek!