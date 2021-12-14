En kralı Bafra, hele 'Samsun 216' vardı ki tiryakiler hiçbir yabancı sigaraya değişmezlerdi.
Fabrikada tütün saran işçilerimiz için yapılmış şarkılarımız bile vardı, o işçiler ne oldu kim bilir!
***1960'lı yıllarda tane hesabına vurulduğunda ülkemizde yılda 35 milyarın üzerinde sigara içiliyordu.
En çok içileni "İkinci." Filtresiz olduğu için fiyatı düşük.
O yıllar için ilginç bir araştırma yapılmış. Türkiye'de bir yılda tüketilen sigarayı bir kişinin içebilmesi için 40 milyon yıl yaşaması gerek. Şimdi sigara paketlerinin üzerinde "içmeyin öldürür" diye yazıyor ama o yıllarda araştırmalar bile "yaşamak üzerine" kurulu.
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Ünlü şair Necip Fazıl'a neden çok sigara içtiği sorulduğunda verdiği cevaba bakın, "benim için yanan tek şey sigara çünkü!"
***Sigarayı pahalı tutmakla gençleri sigaradan uzak tutmak arasındaki çelişkiler de ortada. Çünkü sigara içenlerin yaşı şimdiki zamanda iyice küçüldü.
Sigarayı "kötü alışkanlığa" örnek gösterenlerin haram yemeyi "iyi alışkanlığa" dönüştürmesi de çelişkilerin en ahlaksızı!
***Yerli sigara üretiminin en parlak yıllarında çok ucuz sigaraların alışkanlıklar için cazip geldiğini varsayıyorsak, sigaranın aile bütçesini sarsacak kadar pahalı ve zehir yüklü olmasıyla artan tüketimi nasıl açıklayacağız?
Artan efkarla mı?
***Düşünün, önceleri paketlerin üzerinde "sigara iktidarsızlık yapar" yazılıydı da daha az satılıyordu ama "sigara öldürür" yazılı paketlerde patlama yaşandı.
Bu gerçeği sigara karşısında erkekçe (!) duruş olarak mı değerlendireceğiz, yoksa insanları sigara içmeye sürükleyen zamanın kötülüğüyle mi?
Yapılan araştırmada sigara içen kadınların ömrünün 23 yıl, erkeklerin 28 yıl kısalmasıyla, erken ölmeyi bile göze alan erkeklerin durumunu da sorgulamak gerek.
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İnsanların sigara dumanını boynuna kement yaptığı bir dünyada, sigaranın zararlarını her fırsatta açıklayan bir düzen var ama sigarasından başka bir şeyi olmayan insanlar da var.
Bunun adına tiryakilik deniyor, bedeli de hem alınan zehirle hem cepten çıkan parayla ödeniyor.
O paraların dolar üzerinden yabancı şirketlere ödeniyor olması da sigaranın külünden daha çok can yakıyor. Bu da ayrı mesele!
Mutluluk Takvimi
Talih oyununa para harcama.
Sorgula ama önce vicdanını.
Eski resimleri kurcala.
Müsrif olma!
Eski dertlerinden
İzin al bugün
Halı serdim yola
Düş peşimden gel
Yudum yudum sevda
Bizi bekliyor
Sevda durağından
İçeriye dal
Aşk sokağı onbir
Kalp apartmanı
En üstten ikinci
Kuşlu zili çal
Her merdivende aşk
Her katta anı
Bu sokakta her şey
Gerçek bir masal
Hakkı YALÇIN
Ortamı ve parayı beğenmezse "taşlar bile yerine oturmuyor" artık.
Nokta!
Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'nu lise yıllarımdan beri dinlerim Cem Karaca ve Fikret Kızılok şarkılarını dinlediğim gibi.
Haysiyetli ve onurlu sinema sanatçılarından ve figüranlardan yanayım, onları unutturmamak için de elimden geleni yapıyorum. Ama bu ülkede yozlaşan hayat güzelim değerleri silip süpürdü. Düşünsenize onca yürekli ve onurlu sinema sanatçısı varken, tesadüfen şöhret olmuş üç paralık zibidiler için televizyonlarda özel film haftaları düzenleniyor.
Her zaman söylerim; televizyonlar gerçek sanatın mezarlığıdır!