Sigaranın külü!

İnsanların sigara dumanını boynuna kement yaptığı bir dünyada, sigaranın zararlarını her fırsatta açıklayan bir düzen var ama sigarasından başka bir şeyi olmayan insanlar da var.

Bunun adına tiryakilik deniyor, bedeli de hem alınan zehirle hem cepten çıkan parayla ödeniyor.

O paraların dolar üzerinden yabancı şirketlere ödeniyor olması da sigaranın külünden daha çok can yakıyor. Bu da ayrı mesele!

Mutluluk Takvimi

Talih oyununa para harcama.

Sorgula ama önce vicdanını.

Eski resimleri kurcala.

Müsrif olma!

Eski dertlerinden

İzin al bugün

Halı serdim yola

Düş peşimden gel

Yudum yudum sevda

Bizi bekliyor

Sevda durağından

İçeriye dal

Aşk sokağı onbir

Kalp apartmanı

En üstten ikinci

Kuşlu zili çal

Her merdivende aşk

Her katta anı

Bu sokakta her şey

Gerçek bir masal

Hakkı YALÇIN

Ortamı ve parayı beğenmezse "taşlar bile yerine oturmuyor" artık.

Nokta!

Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'nu lise yıllarımdan beri dinlerim Cem Karaca ve Fikret Kızılok şarkılarını dinlediğim gibi.

Haysiyetli ve onurlu sinema sanatçılarından ve figüranlardan yanayım, onları unutturmamak için de elimden geleni yapıyorum. Ama bu ülkede yozlaşan hayat güzelim değerleri silip süpürdü. Düşünsenize onca yürekli ve onurlu sinema sanatçısı varken, tesadüfen şöhret olmuş üç paralık zibidiler için televizyonlarda özel film haftaları düzenleniyor.

Her zaman söylerim; televizyonlar gerçek sanatın mezarlığıdır!