İstanbul Ataköy'de köpekleriyle yaşayan ve kimseye zararı olmayan evsiz bir adam var.
Adı Hüseyin Durmuş.
Karşınıza alın kitap gibi konuşuyor ama meczup muamelesi görüyor.
Asla para yardımı kabul etmiyor, vicdanlı insanların köpeklerine ve kendisine yaptığı gıda yardımlarıyla yaşamaya çalışıyor.
Para uzatıyorsunuz almıyor, onurundan zerre kadar ödün vermiyor, tek istediği köpeklerinin hayatta kalması.
Çok şey mi istiyor acaba?
***
Gözlerinin manzarasının bozulduğunu düşünerek onu insanı akıl hastanesine kapattırmak isteyenler de var.
O insanlar Hüseyin Durmuş'la karşı karşıya gelseler kimin akıllı kimin deli olduğu ortaya çıkar ama etiketli insanların gücü bu topraklarda her zaman mevcuttur.
Onlara kalsa Hüseyin Durmuş'u Ataköy Konakları'nın önünden geçen dereye atacaklar, ardından da alkış tutacaklar. Çünkü her insanda vicdan yok, hele sonradan görmelerde!
Eğer sükseli binalarda oturmakla her hakka sahip olduklarını zannedenlerin kolları her yere uzanıyorsa, Hüseyin Durmuş'un dirençli yaşamına bizleri de sanık yazsınlar.
Hüseyin Durmuş ağaçtan düşmüş kuru yaprak değil bir insan.
Ve bizler de yanındayız!
***Her zaman söylerim, bu ülkenin kadınları erkeklerden bin kere daha yürekli.
Ataköy sakini Berna Şahin, Hüseyin Durmuş'un ayakta kalması için en çok çalışanlardan biri.
Çünkü Berna Şahin'e göre bu adamdaki onur az bulunur.
Üstü başı harap olsa da sokakta yatsa da Hüseyin Durmuş etten kemikten yapılmış bir insan, bir canlı.
Üstelik hikayesi can yakıcı.
Yanındaki hayvanlar da onun can yoldaşı ve onlar da canlı.
Ve insanlığın yasası yok etmek üzerine değil yaşatmak üzerine kurulu.
***
Kendilerini insanlara yardım etmekle yükümlü sayan belediyeleri biliyorum.
Böylesine özel biri olan Hüseyin Durmuş'a da el uzatmanın yolları var.
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da bu konuda yapacak bir şeyleri vardır mutlaka. Köpeklerinden başka hiçbir şeyi olmayan, hiçbir kötü alışkanlığı ve sabıkası bulunmayan, göründüğünün aksine alabildiğine vicdanlı kültürlü bir evsize "hobi bahçelerinde" bir yer verilebilir.
Böyle bir insan için oradaki şartların müsait olduğunu biliyorum.
Bu meselede bir insanın canıyla birlikte hayvanların canı da söz konusu çünkü. Unutulmasın ki iyilik yapmak için insanların elinde her zaman bir fırsat vardır.
Hele belediye başkanıysa!
Mutluluk Takvimi
Çocuğunun bilgisayarla ilişkisini kontrol et.
Çocuklara eldiven al.
İhtiyaç sahibine elini uzat.
Hasrete kuruldu
Bütün saatler
Vuruldu içimde
Sevda kuşları
Ayaz gecelerde
Fayda etmiyor
Vefasız ellerin
Dokunuşları
Acının gömleği
Üstümden çıkmaz
Hayata borçluyum
Hesabım tutmaz
Adresim sevdaydı
Kapım çalınmaz
Vay benim gençliğim
Vay benim ömrüm
Hakkı YALÇIN
Ne acı, herkes kendisinde olmayanı başkasında arıyor.
Dört koldan!
Otomotiv sektöründe bayram var.
Kafalarına göre her gün zam, üstelik bu zamlar ellerinde olmayan otomobiller için de geçerli.
Buna karşılık otomobili bile yatırım ve fırsatçılık aracı gibi görenler de var.
Arz-talep meselesinin tavan yaptığı bir sektörde alan razı veren razı demekle meseleyi halletmiş olur muyuz? Asla!
Fırsatçılığın her biçimine karşı durmak gerekiyor.
"Bas gaza yollar boş" durumu hiçbir şekilde yürürlükte olamaz!