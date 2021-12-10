Bir insan!

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Kendilerini insanlara yardım etmekle yükümlü sayan belediyeleri biliyorum.

Böylesine özel biri olan Hüseyin Durmuş'a da el uzatmanın yolları var.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da bu konuda yapacak bir şeyleri vardır mutlaka. Köpeklerinden başka hiçbir şeyi olmayan, hiçbir kötü alışkanlığı ve sabıkası bulunmayan, göründüğünün aksine alabildiğine vicdanlı kültürlü bir evsize "hobi bahçelerinde" bir yer verilebilir.

Böyle bir insan için oradaki şartların müsait olduğunu biliyorum.

Bu meselede bir insanın canıyla birlikte hayvanların canı da söz konusu çünkü. Unutulmasın ki iyilik yapmak için insanların elinde her zaman bir fırsat vardır.

Hele belediye başkanıysa!

Mutluluk Takvimi

Çocuğunun bilgisayarla ilişkisini kontrol et.

Çocuklara eldiven al.

İhtiyaç sahibine elini uzat.

Hasrete kuruldu

Bütün saatler

Vuruldu içimde

Sevda kuşları

Ayaz gecelerde

Fayda etmiyor

Vefasız ellerin

Dokunuşları

Acının gömleği

Üstümden çıkmaz

Hayata borçluyum

Hesabım tutmaz

Adresim sevdaydı

Kapım çalınmaz

Vay benim gençliğim

Vay benim ömrüm

Hakkı YALÇIN

Ne acı, herkes kendisinde olmayanı başkasında arıyor.

Dört koldan!

Otomotiv sektöründe bayram var.

Kafalarına göre her gün zam, üstelik bu zamlar ellerinde olmayan otomobiller için de geçerli.

Buna karşılık otomobili bile yatırım ve fırsatçılık aracı gibi görenler de var.

Arz-talep meselesinin tavan yaptığı bir sektörde alan razı veren razı demekle meseleyi halletmiş olur muyuz? Asla!

Fırsatçılığın her biçimine karşı durmak gerekiyor.

"Bas gaza yollar boş" durumu hiçbir şekilde yürürlükte olamaz!