Kayıplarında eleştirdiğimiz takımla, sezon başından beri ilk kez 4 gol atan Fenerbahçe'yi kıyaslarken, "madem gülün dikenini dert ediyoruz, kaktüsün çiçeğini de görmek gerekiyor" dedim.
Her takımın Rizespor kadar aciz olmadığını not ederken, en anlamlı sistemin galibiyet serisi olmasına mahsuben, asıl notumuzu da Pereira'ya gönderdim.
"Ya futbolla barışacaksın ya da kötü tesadüflerle uğraşacaksın!"
***Trabzonspor'un kazanma serisini devam ettirmesindeki sihir; sadakat ve disiplin.
Gerilim yaşamadan sahada ne istediğini bilen takım duruşu sadece onlarda mevcut.
Doğrularını her hafta yeniden kanıtlıyor ve saygı uyandırıyorlar.
Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı'ya maç öncesi ve sonrası büyük sevgisi gösterisinde bulundu.
Bir gerçek var ki bu sevgiyi hiç kimse hak etmedi, Abdullah Avcı kadar.
***
Galatasaray-Altay maçında hakem cinayeti vardı.
Galatasaray'ın verilmeyen penaltısı ve yediği beraberlik golünde icat edilen sahte penaltıyla birlikte, Galatasaray'ın attığı goldeki faul Cüneyt Çakır'ın saygınlığını sildi süpürdü.
Peki böyle zamanlarda devreye girmesi gereken VAR sistemi nerde derseniz, onlar adaleti YOK etmekte VAR!
Bu hakemler adamına göre yorum yapanların ve rakiplerin canı yakılırken susan ama kendi canları yandıkları zaman haykıranların eseridir.
Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu takımlarının formasını giyen, gençliğimin efsane isimlerinden "Bay Gol" Osman Arpacıoğlu'nu kaybettik.
Golcülüğünden öte zarifti, insancıldı, aydındı. Onlar bizim futbolu sevme sebebimizdi. O zamanlar sanat yerine geçerdi futbol.
Şimdi kaba saba adamların giydiği formalar ağlıyor da zarafet kimin umurunda!
O yüzden Osman Arpacıoğlu gibileri onurlu isimlerini de yanlarında götürüyor giderken.
Nur içinde yatsın.