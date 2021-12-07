Saygı!

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Galatasaray-Altay maçında hakem cinayeti vardı.

Galatasaray'ın verilmeyen penaltısı ve yediği beraberlik golünde icat edilen sahte penaltıyla birlikte, Galatasaray'ın attığı goldeki faul Cüneyt Çakır'ın saygınlığını sildi süpürdü.

Peki böyle zamanlarda devreye girmesi gereken VAR sistemi nerde derseniz, onlar adaleti YOK etmekte VAR!

Bu hakemler adamına göre yorum yapanların ve rakiplerin canı yakılırken susan ama kendi canları yandıkları zaman haykıranların eseridir.

Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu takımlarının formasını giyen, gençliğimin efsane isimlerinden "Bay Gol" Osman Arpacıoğlu'nu kaybettik.

Golcülüğünden öte zarifti, insancıldı, aydındı. Onlar bizim futbolu sevme sebebimizdi. O zamanlar sanat yerine geçerdi futbol.

Şimdi kaba saba adamların giydiği formalar ağlıyor da zarafet kimin umurunda!

O yüzden Osman Arpacıoğlu gibileri onurlu isimlerini de yanlarında götürüyor giderken.

Nur içinde yatsın.