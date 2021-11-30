Onlar hep var!

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O sırada ben nerede miydim?

Ezilen çocuk bendim ya da benim nezdimde bütün çocuklar.

O soysuz adamlar da doğduğumuz günden beri hepimizin kanını emen ve yasalarla bile kollanan kansızlar!

Mutluluk Takvimi

Çocukları temizliğe alıştır.

İyi olmak zenginlikten değerlidir.

Gerçek adaleti savun.

Bir resmin geçti elime

Onsekiz yaşındasın

Sana aşık olduğum

O siyah beyaz yıllar

Sonsuz bir masumiyet

Resimde herkes var

Hepsi de biliyor

Hiçbiri sevilmedi

Senin kadar

Hayat ne garip şey

Kim derdi ki 40 yıl sonra

Bu yorgun yüreğimde

Canlanacak hatıralar

Hakkı YALÇIN

Televizyon dizileri bilinçleri nereye kadar boşaltacak acaba?

Saman kağıdı!

Hasta yatağındaki insanlara bile nefret yüklü cümlelerin kurulduğu sosyal medya mezbahalarımız var, her yanı kan kokuyor.

İnsanlıktan zerre kadar nasibini almayan linç çetelerimiz var, sabah akşam kin kusuyor!

Zarafetin ve insanlığın ölümünü görmek istemeyenlerin oralarda işi yok.

Onlar saman kağıtlı insanlık kitaplarını okuyor hala.