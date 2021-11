Uyarı!

***

***

***

***

***

Ne güzel şarkıdır o.

"Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime"

Mutluluk Takvimi

Civcivi avucuna al.

İndirimli satışların gazına gelme.

Suyu boşa harcama.

Maskeni tak.

Bensiz günlerini

Sen unut artık

Seven yüreğinde

Şimdi ben varım

Seni böyle sevmek

Günahsa eğer

Ben anadan doğma

Bir günahkarım

Seven yüreğim kor

Olana kadar

Gözlerimin feri

Solana kadar

Mahşer sirenleri

Çalana kadar

Seni yüreğimde

Yaşatacağım

Hakkı YALÇIN

Saldırgan ve belalı bir kış geliyor, haberiniz olsun!

Türkiye Jokey Kulübü'ne

Türkiye Jokey Kulübü at yarışlarını teşvik etmek için ilginç reklamlar hazırlıyor. Sempatik reklamların yarışseverleri çektiği muhakkak ama cana verilen değerler askıda. Önceki günkü Bursa yarışlarında at da devrildi jokey de.

Kameralar yarış bitene kadar koşan atların derdine düşebilir ama yarış bittikten sonra atın ve jokeyin durumunu göstermek zahmetine katlanmadılar.

Mevzu; bahis değilse can! Ama cana verilen değeri de görüyoruz. İki yıldır atlara kamçı vurulmasın diye haykırıyoruz da kim duyuyor? O kamçıları, kamçı vurulmasına izin verenlere vursunlar ki çıkardıkları sesi duyalım!