Çalıntı!

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Ekmekleri bozan da insan, kitapları inkar eden de.

Yalancı cennete bilet kesen de insan, bir genç kızın bedenini kesen de.

Gördüğüm en güzel insanlık resimleri sinemalarda siyah beyaz filmlerin olduğu yıllardı.

En fazla gazetelerden sevdikleri artistlerin fotoğrafını keserdi insanlar.

O yüzden o yılları hatırlatmaktan bin kere onur duyarız.

Ve o yüzden karnı zil çalarken vapurlarda akordeon çalan kız çocuklarının ömrünü çalanları zerre kadar sevmeyiz!

Mutluluk Takvimi

Çocukları haberlerden uzak tut.

Gerçek sanatın hakkını ver.

Bitki çayı iç.

Sigara içiyorsan bırak.

Helal kazanca yüz ver.

Aşka buyur ettik diye

Başımızı eğdik diye

Böyle sayıp sevdik diye

Demek kusur etmişiz

Hala onu soruyorsun

Bitti can dostum bitti

Ayrılığın günahını

Bana yükleyip gitti

Biz kimsenin ardından

Ah etmeyiz biliyorsun

Vefasızı kalbimizde

Yaşatmayız can dostum

Bakmasın arkasına

Yol alsın sevdasına

Biz kimsenin dalgasına

Taş atmayız can dostum

Hakkı YALÇIN

Küresel ısınma falan diyoruz ama kendini bizlerden soğuttu dünya.

Sorumsuzluk!

Pandemi konusunda toplumdaki sorumsuzluğun yansımasına bakıyorum da ne maske takan var ne sosyal mesafe kuralı.

Her gün bir uçak dolusu insanı kaybettiğimizin farkında değiller ya da gerçekten onlara bir şey olmuyor.

Daha birkaç gün önce 56 yaşında bir yakınımı kaybettim üstelik aşı da olmuştu.

Keşke hayat vur patlasın çal oynasın olsa ama maske takmamanın başka insanların da hayatına kastetmek olduğunu birileri anlasa!

Ne yazık ki anlamayan çok!