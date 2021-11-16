Düdük!

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Hafta sonunda milli maçın havasından bizleri çabucak uzaklaştıracak olan bir derbimiz var.

Yöneticilerin maç sonu demeçlerinin futboldan çok konuşulacağı derbilerden olma ihtimali büyük.

Kulüp başkanlarının adaletle kurduğu bağ zayıfladıkça kötülük güçlendi ve kendi kurallarını icat etti.

İki takım taraftarının aynı tribünde oturduğu yıllarımız vardı.

Güzel yıllardı, gaz lambalarımız da vardı göz lambalarımız da.

Eskimiş gömlekler de ütülüydü yüzdeki çizgiler de.

O yüzden çocukluğumun İspanyol paça pantolonlarını bugünün düdük paçalı pantolonlarına değişmem.

Düdük denince aklınıza ne geliyorsa, paçasından çamur akanlar da o düdüklerin arkasından geliyor!