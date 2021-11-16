Anne olmak!

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Kadın cinayetlerine bakışımız bellidir.

"Kadının adı yok" denir de işlenmesi en kolay cinayetlerin adıdır kadınlar.

Yıllardır katledilen kadınların ardından sadece haykırıyoruz da birçok katil hak ettikleri cezayı bile almıyor.

O katillerin ellerinde, evlerinde her türlü öldürücü alet mevcut ve yıllardır birbirlerine ilham veriyorlar.

Bunlara karşılık taktıkları kravatlar bile ceza indirimi sağlıyor.

Nasılsa erkekliğin öldürme kuvvetini bulmuş hukukun Arşimetleri!

Oysa silahı, bıçağı ve samuray kılıcını delil saymaya bile gerek yok çünkü gerçekleri öldüren de katildir.

Mutluluk Takvimi

Eskilerini giy yenisini alma.

Çocukları reklamlardan uzak tut.

Kimseye özenme.

Belgesel izle.

Yaşarken ölmek gibi

Bitti dedin ve gittin

Nasıl dinecek dedim

Kalbimdeki bu yara

Işıklarım sönerken

Sen evine dönerken

Benim dilimde şarkım

Yaslandım bir duvara

Sanki arkadaş oldu

Bana sabaha kadar

Senden daha vefalı

Yaslandığım o duvar

Bir adım geri durmadım

El açıp yalvarmadım

Bu yürekte yerin yok

O duvara sözüm var

Hakkı YALÇIN

Talih oyunlarından medet umma devri de kapandı, talihinize yanın.

İnkar yasaları!

Ne acıdır ki erkeklerden kalan yadigardır kadınları inkar eden yasalar.

İki yıl öncesinde emrinde çalışan kadının kalçasını elleyen ve "fıstık gibisin" diyen kurum müdürünü "babacan adam" apoletiyle yolcu eden mahkeme kararını hatırlıyorum.

Kirli elleriyle gözlerini ovuşturması gereken o müdür, sonraki zamanda kim bilir kimlerde test etmiştir babacanlığını!

"Fındık fıstık hesabı!"