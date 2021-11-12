Süt çocuğu!

***

***

***

***

Çocuklar; dünyadaki yalnız yolculuğumuza anlam katmamız için en değerli gerçeklerdir.

Bu yazıyı o acılı annenin acısına yabancı olmadığımı göstermek için yazdım.

'Cennet Mektupları' kitabımdaki "Su" adlı küçük kızım öyle istediği için.

Mutluluk Takvimi

Okuduğun kitapta bir anlam ara.

Kışa hazırlan.

Hazır yemekten kaçın.

Verdiğin sözü tut.

Dikkat et! Vakalar artıyor.

Sen kalbi kırık odam

Yastığımda gözyaşım

Penceremin tülü

Cam kenarında fincanım

Kaçırıyor gözlerini

Odamdaki eşyalar

Biri gidip anlatsın ona

Belki halden anlar

Anlatın anlatın

Nasıl beklediğimi

Deliler gibi sevdiğimi

Gidip ona anlatın

Kaderi kader yapan

Koca yürekleri anlatın

Hala nasıl yandığımı

Gidip ona anlatın

Hakkı YALÇIN

Güzel günlere inanmaktan bahsetsem kim inanır acaba?

Balık davası!

Balık tezgahında istavritin 75 lira olduğunu gördüm, bir daha baktım.

Deniz şehrinde satılan en "gariban" balığın fiyatı buysa diğerlerini boş verin.

Denizdeki kirlenme falan bahane, fiyatları bu hale getiren yasak balık avlayanlar ve bu etiketleri restoranlardaki balık fiyatlarıyla birlikte "dizayn" edenler!

Peki, kim yiyecek bu balıkları?

Evine domates alırken birkaç dakika düşünenler değil, günde bilmem kaç ekmek tüketenler hiç değil.

Bu fiyatlarla bu balıkları yiyebilenlere ne diyebiliriz ki; afiyet olsun ve hatta helal olsun!

Not: Bir gün balıkların insanları denizlerde büyüteceğini söylesem herkes güler.

Ben söylemedim atalarımız söylemiş; bir tarih veremiyorum ama "son gülen iyi güler!"