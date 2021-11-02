Neredeyse ligin ilk yarısı bitecek ama hala bir takım kadrosu oluşturamayan, kaybettiği maçlardan sonra bükemediği bileği bile öpemeyen Pereira gibi mızıkçılara karşı elimizdeki değerleri sadece kazandıkları zaman mı fark edeceğiz?
Ne yazık ki öyle!
Bu ülkede namlulu ağızlara başlarını eğen medya ağaları, karanfil dilli adamların hakkını vermemek için eğitilmişlerdir!
O yüzden zarif adamların verdiği mücadelenin saygınlığı anlamlıdır.
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Rizespor maçı sonrası Trabzonspor taraftarıyla Abdullah Avcı arasındaki sevgi ve hüzün yüklü fotoğraf; "işareti gözyaşı, parolası dayanışma" olan ortak nöbetin yansımasıdır.
Abdullah Avcı'nın Türk futboluna kattıklarını da kimse inkar edemez ondan çalınanları da.
O yüzden sadece liderlik ve 23 maçtır yenilmeyen Trabzonspor gerçeği değil, Trabzon taraftarıyla Abdullah Avcı arasındaki gönül birliğinin tercümesi; "sonuna kadar yanındayız ve seni yedirmeyiz hocam!"
***Şimdi övgüler düzülürken, medya Abdullah Avcı'yı yeni keşfediyor sanki.
Oysa Abdullah Avcı'nın kare bulmacalarda bile adının karşılığıdır; 'adam.' Başakşehir'de hakemlerle katledilirken bile duruşunu bozmayan adam.
Bir buğday tanesinden bin bereket getiren adam.
Yaralı askeri sırtında taşıyan diğer yaralı asker ruhunu kaybetmeyen adam.
Keşke böyle adamlardan geçilmez olsaydı futbolumuz.