Ambalaj!

SOSYAL medyada popüler olmak pazardan gömlek almak kadar kolay.

Onlar sistemin ikramını geri çevirmiyorlar ya onların yüzlerindeki maskeler bile özel üretim.

Ahlaksızlıklarıyla tanınmış olmaktan utanmayan insanlara ödül bile verildi bu ülkede. İyi de para da kazanıyorlar, sağlık çalışanlarının bilmem kaç katı hem de!

Topluma örnek olmanın getirisini şeytan aldı götürdü teknolojiyle bunları getirdi. Sanırım birileri çağırdı ve onlar da koşa koşa geldiler.

Arz talep meselesi!

Alın terinin hükümsüz olduğu topraklarda el değiştiren, dil değiştiren bir düzenin saltanatını sürüyorlar.

Gün onların günüdür, gelecek zamanların şimdiki zamandaki zehirli sarmaşıkları olarak.

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Benim meselem emekçiler. Bu ülkede gittikçe değersiz hale getiren gerçek sanatçılar.

Nice işsiz tiyatro oyuncusu var, geçim zorluğunun dibindeler, isimleri bile unutturuldu. Ne ortaya çıkıp sızlanırlar ne sisteme yağcılık yaparlar.

Soytarılık yapanların el üstünde taşındığı bir ülkede onların çaresizlikleri bile disiplin altındadır.

O yüzden gerçek sanat işçilerinin ölüme terk edildiği bir düzende sanattan söz edilemez.

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Nice yetenekli müzisyen var, telif hakları talan ediliyor da yasalar bile güçlüden yana.

Ama onlar yine eserler üretiyor ve kıt kanaat yaşıyorlar.

Pandemi döneminde evine ekmek götüremediği için intihar edenler oldu.

Buna karşılık sistemin kaymağını yiyenlerin kasaları da doldu mideleri de.

Hala da domuz gibi yiyorlar.

Ceplerini parayla dolduran fırsatçılarla, kafalarını fikirle dolduran insanlar arasındaki seçimim her zaman nettir. Bu ülkede insanların koşullarını değiştiren gerçek, yetenek ve emek değil seçtikleri yoldur.

Yoldan çıkmayanların bizlerdeki tanımlaması onur yüklüdür.

Varsın paraları olmasın!

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Emekten ve alın terinden söz edenler bu ülkede "eski kafalı" olarak damga yiyor da haram yemiyorlar ya!

Sanata saygısızlık etmiyorlar ya!

Teknolojiyle sosyal medyayla ancak kirli çamaşırlar kurutulur ve yeniden ambalajlanır. Ahlakın ve dürüstlüğün bayrağını dalgalandırmak nostaljinin işi.

Çünkü nostaljide bu kadar kolay kazanç ve üç paralık şöhretin kaymağını yemek yoktu.

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Gelecek de bir gün gelecek.

Ahlaksız düşlerin beyinlerine kazındığı çocuklar, gelecek günlerde hangi yola sapacak acaba?

Anneleri televizyon dizilerinin, babaları maç yayınlarının karşısında kendilerinden geçerken!

Not: Annelerin babaların tarihine kayıtlıdır, harcanmak için ambalajlanan çocuklar!

Mutluluk Takvimi

Zorlu bir kış için tedbirli ol.

Kumruların sesini dinle.

Okul arkadaşlarının izini bul.

Marka meraklısı olma.

Çöpünü yere atma.



Kalbimde ekim üşümeleri

Hasretin salgın bu aralar

Hiç kimseyi özlemedim

Seni özlediğim kadar



İhtimaller umudun

Yalancı mavisi

Oysa yüreğim bitap

Elde kalanlar belli

Bu sevda hikayesi

Cildi dağılmış kitap



Sen bu sevdaya adını

Yazdıracak asaleti

Ben bu hasretin altından

Kalkacak cesareti

Bulduysak eğer

Bu sevda bizim

İkimizin cenneti

Hakkı YALÇIN

DOLAR!

Dolar kariyerini önce Kızılderilileri sonra siyahi insanları katlederek yapmıştır.

Dolar yaşamak için değerleri de öldürür insanları da.

Doların fırsat kollayan bir yapısı vardır, bazen tiryakilik yapar hele sonradan görmelerde!

O yüzden dolarla yaşayanlarda görgüsüzlük baki kalır.

Dolar zalimdir, ellerinden bir kere bile doların geçmediği insanların cebindeki son kuruşu bile alır.

"Doların canı cehenneme" deyişimizin sebebi budur.