TRAFİKTE bir genci ortalarına alıyor, acımasızca tekmeliyor ve yumrukluyorlar.

4 kişilik çakal sürüsü!

O gencin bir canı var, her yumrukta ve tekmede o can yanıyor da ellerinde olsa o canı da alacaklar.

O gence attıkları her tekme onların analarının babalarının bağrına da iniyor da umurlarında mı?

Onlar dövdükleri insanlardan dökülen kanla yüzlerini yıkayacak kadar kana susamış!

Yeni moda delikanlılık bunu emrediyor artık!

Vahşiler vicdanının sesini duymuyor da merhamet bu topraklarda racona uymuyorsa hangi delikanlılık?

Uyuşturucu satan, lüks otomobil için ruhunu satan delikanlılık mı?

İnsanları öldüresiye dövmenin bu vahşilere nasıl bir haz verdiğini yüzlerindeki ifadelerden anlıyorsunuz.

Onlar mahkemede verecekleri ifadeyi de biliyor ve dayak yiyen gençten daha önce evlerine dönebiliyor.



Bundan iki yıl kadar önce protez kol kullanan engelli bir vatandaşı öldüresiye döven 3 kişilik vahşet çetesini hatırlıyorum. Hepsi de olaydan sonra sokaklarda fink attı.

Ve hiçbiri hapis yatmadı!

Otomobiliyle görme engelli vatandaşa çarptıktan sonra "kör müsün?" diye bağıran, ardından da otomobilinin aynası kırıldığı için görme engelli insanın yüzüne biber gazı sıkanları da unutmadık.

Yerine yenileri de geldi.

Yeni moda erkeklik üç beş kişi bir olup aralarına aldıkları bir insana gününü gösterirken otobüslerdeki yaşlı insanlar da koltuklarında oturan böyle delikanlılara ayakta durmanın gücünü gösteriyor da kim fark ediyor acaba?

Saygının hükümsüz olduğu ülkede!



Dürüstlüğü ve mertliği reddeden bir zamanın içindeyiz.

Organik insanlardan hormonlu erkekliğe geçiş yapıldı.

Birilerini boğazlamak için sırasını bekleyen erkeklerden geçilmiyor ortalık.

Bugün "kötülük mü iyilik mi?" konulu bir anket düzenlense kötülük açık ara önde gider.

Bir zamanlar "eskilerden kim kaldı?" diye sorulduğu zaman erkeklik önde giderdi.



Delikanlılık bu topraklarda kendi isteğiyle hayatına son verdi.

Sadri Alışık filmlerinin yerine belindeki silahtan başka hiçbir şeyi olmayan dizi yıldızlarına "özendikten" sonra!

Bilinçaltına yüklenen "şiddetin" uşaklığına soyunmalarından sonra!

O yüzden onlar trafikte olsun, sokakta olsun aralarına aldıkları gençleri öldüresiye döverek, kadınları sırtından vurarak ve hatta çocukları taciz ederek erkekliklerini "güncelleştiriyorlar!" Not: Böyle delikanlıları görünce insan çocukluğundaki eşkıyaları özlüyor.

Mutluluk Takvimi

Alaturka şarkılar dinle.

Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.

Karton bardakla kahve iç.

Maziye tur at.

Seninle başladı

Benim hikayem

Kalbinde bir ömür

Kalmak isterdim

Umudun adresi

Senin gözlerin

Şu an senin yanında

Olmak isterdim

Her an her dakika

Seni özleyen

Her gün sevdasına

Hasret ekleyen

Senin gözlerinde

Nöbet bekleyen

Bir deniz feneri

Olmak isterdim

Hakkı YALÇIN

Eski güzellikleri satan bir pazar olsa asla müşteri bulamazdı.

Mendilci kadın!

Yolumun kenarında tek kolu olmayan kadın mendil satmaya devam ediyor.

Onun hayata dört kolla sarılmasına duyduğum saygı kadar yaşadığı hayata içim yanıyor.

Herkesin hikayesi vardır da bir keresinde onun hikayesini dinlemek istedim de anlatmak istemedi.

"Beni en güzel mendillerim anlatır" dedi de o kadını anlatmayı çok isterdim.

Ondaki onurun başkalarında olmadığına emin olduğum için.