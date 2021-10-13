Bir tarafımız bu iş bitti diye düşünüyor, bir tarafımız hayallerimiz fazla uzaklaşmış olamaz diyor.
Bir yandan zafer çığlıkları atarken hesap üstüne hesap yapıyoruz.
Hollanda, Norveç'i yenecek biz Karadağ'ı yeneceğiz ve play-off turunda karşımıza çıkacak rakibi eleyeceğiz. Olur da mucizeler hep bizi mi bulur?
Geriye dönüp kendi evimizde Letonya ve Karadağ karşısında kaybettiğimiz puanlara yanıyoruz. O maçlar mutlaka irdelenmeli.
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İstedikleri zaman çok olanların o maçlarda neden yok olduklarının hesabını soramadık.
Kazandığımız Hollanda ve Norveç maçlarındaki "terli heykeller" kağıt adamlara dönüşürken takım içinde ilginç şeyler yaşanmadığı ne malum!
Çünkü milli forma altında gruplar var, ağalık sistemi var.
Menajer futbolcuların kendi çıkarları uğruna takım içinde "akıl oyunları" var.
Ve her şeyden önemlisi tek yenilgiyle görevinden alından Şenol Güneş gerçeği var.
Hollanda ve Norveç maçlarındaki sihri yok Letonya ve Karadağ maçlarında yok edenlerin Şenol Güneş'i imha etmedikleri ne malum!
***İnsanların kalbinden akan hayaldir umut ve o umudu canlı tutmak da gerekiyor ama 20 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katılmak için gerçek bir mucizeye ihtiyacımız var.
Sıradanlığa sığınmakla özel olmak arasındaki tercihler futbolcunun toplumdaki yerini de de belirler kendi ruhundaki yerini de.
İstedikleri zaman oynayanların bizlerin Dünya Kupası hayalleriyle oynamadıkları ne malum!