Çünkü takımlar sadece puan kaybettikleri zaman değil futbol sihrini kaybettikleri zaman da borçlanırlar.
Kasımpaşa maçının ikinci yarısında Pereira'nın rakibini diriltme sistemine" bakınca;
'bu Fenerbahçe birinci Pereira devrini hatırlatıyor" dedim.
Çünkü ligin en kötü takımlarından birine karşı mahkum oynamak Fenerbahçe'nin sistemi olamaz.
Bağlantı devam ediyor.
***Beşiktaş'ın enkaz yığınından bir takım çıkarması bile mucizeye dönüşmüşken, Sergen Yalçın'ın sinirlerinin bozulmuş olma ihtimalini yok sayamıyorum.
Ama iki elini birbirine bağlayarak maç izleyen eski Sergen görüntülerinin kendisine daha çok yakıştığını hatırlatmalıyım.
Maçın hakemine gelince, böyle hakemlerden kurtulmanın bir yolu olmayacak.
Maç bittikten sonra evine "pozisyon cesetleri" götürenlerin Türk futbolunu nereye götürdüklerini görüyoruz.
Sallantı devam ediyor!
***Galatasaray, Rizespor karşısında gerçekten çok iyi mücadele etti ama bu mücadele maçın hakemle kazanılmasına gerekçe olamaz.
Çünkü son dakikadaki hakem cinayetine göz yummak da "fauldür, sahadan atılmayan Muslera gerçeğine göz yummak da.
Ama Ali Palabıyık gibi hakemlere alıştık.
O yüzden yıllar önce duvarlara yazılan cümlemin üzerindeki tozları almama gerek kalmıyor.
"Bizim mahalleye bir hakem taşındı, mahallenin midesi bulandı." Bulantı devam ediyor!