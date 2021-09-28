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  • 28 Eylül 2021, Salı

Renkli manzara!

LİGİN en dişli takımlarından birinin karşısında Fenerbahçe'nin gösterdiği mücadele değerliydi.
Mücadele yürekten geldiği zaman 3 puan da kendiliğinden geliyor.
Kaliteli futbolun izini sürmek, geçmiş yıllardaki yanlışların yeni versiyonlarına izin vermemekle mümkün, bunu da şimdiki kadro iyi biliyor.
Bakmayın arada bir adam kaçırma eylemlerine, ligin en sağlam savunma kurgusu Fenerbahçe'de.
Valencia'nın olması gereken yerde bulunmasıyla yapması gerekenleri yapması arasındaki "kaliteli futbolcu hamuru" iki golün mührü olduysa, Valencia'nın etrafı güçlendiği zaman çok daha renkli manzaralar Fenerbahçe'yi bekliyor demektir.
Berisha'yı zayıf halka olarak işaret ettiğimi belirtmeliyim.

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Sakat futbolculardan canı çıkan Beşiktaş liderliğin tören alanından da hızlı adımlarla çıktı.
Ama hala çürük elmaları takıma koymayı "çaresizlik" gibi göstermesinler.
Bir arpa boyu yol almayanlar Beşiktaş'ta forma giyiyorsa, o adamlara ihtiyaç duyulması bile Beşiktaş'ın kaybetmesine gerekçedir.
Soru: 'Oğuzhan, Gökhan Töre, Kenan Karaman ve Salih Uçan'ın sahada beyaz bayrak asmasına ne diyorsunuz?' Cevap: 'Anlayamadım soruyu bir daha tekrar edebilir misiniz?' Not: Yanlışların tekrarını izlemek daha faydalı olur.

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Zamana en çok ihtiyacı olan takım Galatasaray.
Kolay gol yemekle zor gol atmak arasındaki "tamirat" tamamlandığında başka bir takım izleyebiliriz.
Hava almaya çıkanlarla sahaya 3 puan almaya çıkanlar arasındaki gerçekler kendini gösterecektir.

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