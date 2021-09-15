Etiket!
Toplumu sağmayı ticaret zanneden marketlerde etiketler her gün artan fiyatlarla değişiyor 95 liraya beyaz peynir satanlar var 60 liraya zeytin.
Ahlaksızlığın kendini göndere çektiği yerde, gözleri paradan başka bir şey görmeyenler orta yerde!
Nasılsa şerefsizliği "fazla kaçırmanın" sakıncası yok.
Ticaret ahlakını ve sosyal terbiyeyi kaybettikten sonradır ki terbiyesizlerin kazancı katlandıkça katlandı.
Bu dünya yükselen dolarla alçalanların dünyası!
******
Böyle bir ülkede ucuz olan sadece insan canı.
Ne acıdır ki o cana insanların kendileri bile değer vermiyor.
Çünkü bu fahiş fiyatlara ve içine her türlü "pisliğin" katıldığı gıdalara yetkililerden önce kendilerinin tepki göstermeleri gerekiyor.
Geçen yıl bu zamanlar sözde halk için kurulmuş marketlerdeki kaşar peynirlerin ve boyanmış zeytinlerin tahlil edilmesini istedim, market müdürü ve çetesi ayaklandı.
"Sana mı kaldı lan!" dediler, "insanları korumak!" İnsanlar muhteşem seyirciydi o sıra. Onlar kendilerine dokunmadıklarını zannettikleri yılanların "kıvrak dansını" izledi.
Kaşar peynirlerin kalite kontrolü yapılsa içinde katı yağlar, süt diye yutturulan buzağı maması, patates ve daha bilmediğimiz bilumum sağlıksız maddeler vardı, zeytinlerin boyası akardı ama kimin umurunda!
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Geçen yıl bu zamanlar fiyatların artışında pandemi bahane gösteriliyordu şimdi orman yangınları.
Mutfaktaki yangına benzin dökmek birilerinin işine geliyor.
Kış geliyor, yoksul evlerdeki ayazlara mahzun bakış geliyor.
"Kader; garibanların ağlarını öreceğine yoksul çocuklara kazak örseydi keşke" diye yazdık da kimsenin ilgisini çekmedi.
"Para parayı çeker" dediler.
Yoksulluk baki kaldı.
*****
Halkın yanında yürümek adına isyan ederken, siyaset yazmamızı bekleyenlerin böyle meselelere kulak kabartmaya pek gönlü yok.
Bizim de acele etmemize gerek yok, zaten geç kaldık ve boşuna ağarttık saçlarımızı.
Biraz eski moda sayıldığımız için yeni dünya düzeninde yerimiz yok.
"Açlıktan kim ölmüş" diye yoksulluğa düşman olanların yatacak yeri de çok, dünyayı toza dumana katacak gücü de!
Olsun, bizler bugün ölsek de yarın öderiz borçlarımızı.
Mutluluk Takvimi
Bugün mavi ol.
Deniz kıyısında yürü.
Pratik yemekler icat et.
Dişi çıkan çocuğa armağan al.
İnsanın en güzel
Halidir sevmek
Hayat bize aşkı
Hediye eder
Kalbimiz hazırdır
Elvedalara
Her günahı kader
Üstlenir gider
Şarkılara düştü
Efkar dağıtmak
Galiba yeniden
Aşkla tanıştık
Ben anlatamadım
Lütfen sen anlat
Ey hayat söyle
Nerde kalmıştık
Hakkı YALÇIN
UYUŞTURUCU!
Çocukluğumun geçtiği Merter Tozkoparan'da peynir ekmek gibi uyuşturucu satılıyor.
Bir kütüphanenin bile çok görüldüğü topraklarda, gençlerin zehirlenmesi ve suç işlemesi için her türlü ortam mevcut.
Annelerin babaların ölümün kıyısındaki çocukları için haklı isyanlarını dile getirmek benim görevim. Çünkü ben onlardan yanayım.
Ama durdukları yerde yıkılan gençler varken, düşündüm de hangi birine yanayım!
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