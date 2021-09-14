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  • 14 Eylül 2021, Salı

Uyanmak!

R yanda 19 saat uçak yolculuğu yaptığı için yorgun varsayılırken kulübeye çekilen Valencia, öte yanda geldiği günden beri uyuklayan ama sahaya sürülen Mesut Özil!
Pereira, Sivasspor maçında puan kaybetme taslağını maçtan önce hazırlamıştı.
Fenerbahçe, sezon başından beri hiçbir rakibe karşı orta alanda meydanı bu kadar boş bırakmadıysa bunun sebebi Pereira'nın "uykulu halidir!" Futbol emekle şekillenir kartvizitle değil. Mesut Özil, Sivasspor karşısında boş vakitlerini değerlendirdi ya da maç boyu hoş vakit geçirdi.
Valencia'nın yorgunluğuna ve vicdani sorguya gelince; maden işçileri yerin altında üç kuruşa çalışıyor ve ayakta kalmak için mesaiye bile kalıyorlar.
Ayrıca aynı yolculuğun adamı Muslera, Trabzon karşısında kalesindeydi ve zımba gibiydi.

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Haftanın en özel maçı Trabzon'daydı. Trabzonspor'un Galatasaray karşısında 2 farklı yenilgiden galibiyeti kaçıracak pozisyona dönüşmesi oluşan takım ruhunun yansımasıdır.
Bunun sihri Abdullah Avcı'ya ait.
Galatasaray'daki gençliğin gelecek haftalarda pozitif enerjisini daha net biçimde sahaya yansıtacağından da kimsenin şüphesi olmasın.

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Beşiktaş'ın saha içindeki duruşuna bayıldım. Müthiş bir baskı, rakibi perdeleyen orta alan ve rakip savunmayı rendeleyen hücum hattı harika bir Beşiktaş gerçeğini gözler önüne serdi, futbol da Beşiktaş'a hakkını verdi.
Çünkü formadaki ter ödüldür.
Bunu anlamak için "uyanmak" gerekir!

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