Gönül defterim

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Bütün bunlara karşılık belediyenin açtığı çukura düşüp ölen çocuğunun ölüm parasını çatır çatır yiyen bir babayı hatırlıyorum.

Gönül defterime adını "çocuğun ölüsünü satan baba" olarak not etmişim.

Herkes ruhundaki asalete uygun biçimde hayata imza atar.

Birileri insanların yüreğine, birileri kanlı paranın üzerine!

Mutluluk Takvimi

Bugün bir insanın hayatında melek ol.

Sokaktaki kadından çiçek al.

Sonbahara hazırlan.

Yoksulu giydir.

Bir zamanlar can bildiğin

Yabancıyla bir tutulur

Adına yemin verdiğin

Unutulur unutulur

Nerde gözlerde tütmeler

Kapıyı vurup gitmeler

Sabahı sabah etmeler

Unutulur unutulur

Vefa bilmez hiçbir veda

Yorgun güneş vurur cama

Unutamam dersin ama

Gözün gibi bakanlar da

Yananlar da yakanlar da

Unutulur unutulur

Hakkı YALÇIN

Bir insanı parayla satın alan masrafını mutlaka geri alır.



Asıl mesele!

Okulların açılmasından sonra pandeminin artmasından endişe ediliyor.

İki yıldır virüse karşı kendimizi eğitemedik de şimdi meseleyi çocuklara mı yüklüyoruz?

Hala sahillerde mesafesiz hayatta vur patlasın çal oynasın, aşıyı reddedenler de ayrı mesele.

Pandemide büyükler çocukları "aracı" kullanıyor, bütün mesele bu!