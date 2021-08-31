Vav TV İzle
HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 31 Ağustos 2021, Salı

Alın teri!

Takımda oluşturulan koşullar kazanmak üzerine kurulduğunda ve birkaç dakikalığına da olsa futbolun gönlünü alınca 3 puanı almak zor olmuyor.
Altay karşısında ilk yarıda rakibin ritmini bozmaya yönelik çok paslı az pozisyonlu bir Fenerbahçe izledik.
Topa bu kadar sahip olmakla pozisyon bulmak arasındaki tek sistem, rakibin arkasına uzun toplarla Valencia'yı kaçırmaktı. Valencia hiç yılmadı, iliklerine kadar mücadele etti.
Sonra Ferdi Kadıoğlu çıktı sahneye, üstelik misafir oyunculuktan çıkıp başrol oynadı.
Golden önceki pozisyonu kazanmak için verdiği mücadele attığı gol kadar değerlidir.
Sezonun ilk maçında yanlış bir pası için kendisine surat asan sükseli abilerden kat be kat fazla koşan, kaybettiği pozisyonların bile peşini bırakmayan bu delikanlı kendisine duyulan güvenin karşılığını da fazlasıyla verecektir.
Not: Bu takımı bozarsa sükseli siluetler bozar.

***

Beşiktaş'ın Karagümrük maçında verdiği mücadeleye de hayran kaldım.
Trabzonspor'un onca eksikle Giresun'da kazanması, liderlik özleminin kalıcı olmasına yönelik takım oyunudur.
"Alın teri çeliği bile eritir" cümlesini, iki takımın da verdiği mücadeleye ithafen kurdum.

***

Yabancı bataklığından çıkmamız için Kerem Aktürkoğlu gibi gençlere ihtiyacımız var ama Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında kaybettiği 2 puanda Diagne'nin parmağı var.
Yıllardır sınırsız yabancı davullarını çalanlar, yabancıların çaldıklarını da hesaplasınlar.
Sezon sonunda gerekebilir.

***

Geçtiğimiz sezonlarda fişlenen hakemlerin bu sezon için bastırdıkları yeni afişleri görüyoruz.
Yine takımına göre kural, yine pozisyon kayırmalar komik penaltılar.
Düdükler bazı ağızlarda "kullanılmış" eşya gibi duruyor.
Not: Piyon olmayı sevenler derneği kurulsa başkanlığa hangi hakem seçilir?
Onu görmek istiyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Alın teri!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA