Takımın estetik yanı zamanla ortaya çıkacaktır, o yüzden iki maçta özne yapılması gereken gösterilen önce verilen mücadele sonra matematik hesabıdır.
İki maçta gördüğümüz gerçek;
Fenerbahçe geçen sezonlarda maçın sonlarında kabuğuna çekilen takım gerçeğinden uzakta olmasıdır.
Fenerbahçe'de gençlik ateşine baktım da "gençlerin sırtındaki formalar ateşböceği gibi parlıyor" dedim.
Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in sihri oynadıkça daha belirgin biçimde sahaya yansıyacaktır.
Ayrıca böyle gençleri oynatacak cesarete sahip olmanın her teknik adama bir geri dönüşü vardır.
Çünkü futbolda gençliğin tohumuna güven duyulmalı çürümüş yabancı otlara değil.
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Galatasaray'ın gençlerine baktım, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu o formayı yıllarca giyecek kalitede gençler.
Galatasaray'dan kovulması gereken Marcao gibi bir futbol zorbasının, kendi evlatlarına yaptığı çirkinliğin bedelini bile ödetmeyenler bu gençlere sahip çıksın.
Bir zorbanın giydiği formayı adı efsaneye çıkmış onurlu insanların giydiklerini de hatırlasınlar.
"Marcao denen edepsizi korumak Metin Oktay ruhuna ihanettir" ve böyle zorbalara verilen cezalar insanlığın nefsi müdafaasıdır.
***Türk futbolunun kalkınma planı yok harcama planı var.
Gençlere ve güzel insanlara kucak açılmadıkça ödenecek bedellerin önü açık.
Çünkü pazara çıkarılan ipliklerin bile hala itibarı var.
O kulüpte oynatılan gençlerin arkasında durmak bizlerin görevi olmalı.
Yabancılarla "karartılan" futbolumuzda gençlere değer verenlerin yarınları aydınlık olacaktır.