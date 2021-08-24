Olur ya belki!

AĞIZ alışkanlığıyla sık sık kullandığınız siyasi kavramların üzerinde bu kadar durmayın.

Fikrinizin ince gülünü kabul etmeyenleri zorlamayın.

Kendini sabit fikirlere kilitlemiş birine "anahtar cümleler" kurmayı da bırakın.

Sizlere "bu ülkeden kaçmak gerekiyor" diyenlere saklambaç oynamayı önerin.

"Benim için yakalanmak saklanmaktan onurludur" notuyla birlikte.



İçinizde özlediğiniz bir yol var da o yola taş koyuyorlarsa o taşları kenara çekin, çocukların ayaklarına takılmasın.

Tecavüz ve şiddete karşı mücadeleyi de sadece kadınlara bırakmayın.

Nostaljik delikanlılığın restorasyonu için bunlar şart.



Paranın peşinden bu kadar koşmayı bırakın artık.

Kapitalizmin kirletmediği hiçbir mecra kalmamıştır. Para istediği zaman bir ülkenin neyi var neyi yok her şeyini alır, özellikle de aklını.



Yaşadığınız aşkta neticeye varamıyorsanız, nedenlerle keyif bulun.

En basit test sorusunun altında bile cevap olarak 4 şık vardır.



İçinizdeki çocuğu hırpalamak kendi tasarrufunuzda olabilir ama bedelini ödemek zorunda olduğunuzu da unutmayın.

Çocuk kalma hevesini kaybedenlerin yaşama hevesi de kursağında kalır.

Ve bütün kötülüklerin temelinde "büyüklük taslamak" yatar!



Bazı insanlar plastiktir, taşıdıkları zehirle yaşadıklarını zannederler.

Tabiat ananın ciğerini yakarlar insanlığın canını.

O da yetmez ellerinde benzin bidonları ormanları yakarlar.

Yakılan ormanların üzerine yapılan otellere rezervasyon yaptırıyorsanız kendinizden utanın.

O ormanları sizler için yakılıyor o oteller de sizler için inşa ediliyor.

Yerli turist hesabı!



İnsan olduğumuzu hatırlamamız için gelen mesajlar var, isterseniz duyabilirsiniz.

"Benimle oynamayın" diyor tabiat ana, "beni yakar yıkarsanız sizlere aralık ayını mayıs gibi yaşatabilirim ama baharınızı yazınızı alırım!" Bitmedi; "sizleri zifiri karanlıklara mahkum eder mavinizi beyazınızı alırım!" Nasıl aldığını da gösteriyor!



Olur ya, gökyüzünün gözü üzerimizdeyken, son ödeme tarihi kesinleşmemiş birer fani olduğumuzu hatırlarız.

Adaletin ve asaletin karşısında eğilir, bu dünyaya kendimizi hatırlatacak bir şeyler bırakmanın kutsallığını hissederiz.

Bu kadar üzerimize gelmesinler, birbirimizi yeniden sevmeyi öğrenebiliriz belki.

Mutluluk Takvimi

Piknik yaptığın yeri temizle.

Çöpleri boşaltırken ayır.

Çocukların adına ağaç dik.

70'li yılları araştır.

Bir fotoğrafın geçti elime

Onsekiz yaşındasın

Sana aşık olduğum

O siyah beyaz yıllar

Sonsuz bir masumiyet

Resimde herkes var

Hepsi de biliyor

Hiç kimse sevilmedi

Senin kadar

Fotoğrafın karşısında

Şöyle bir gülümsedim

Kim derdi ki

Kırk yıl sonra

Bu yorgun yüreğimde

Canlanacak hatıralar

Hakkı YALÇIN

Bütün üniversitelere "vicdan hekimliği" dersi konulmalı.

Kırın şifreyi!

Bir konser arasında magazin konulu sohbet yapılıyordu da konu milyon dolarlarla oynayan ve adına gazeteci denen adamlara geldi.

Kimilerinin USA patentli valizi dolar doluydu, kimilerinin portföyündeki pazarlanacak isimler!

Olaya kulak misafiri olanlardan biri dayanamadı ve meseleye katıldı.

"Bunda şaşılacak bir şey yok beyler bayanlar" dedi, "konuştuğunuz adamlar önce kendilerini satın alanları sattı sonra kendilerini."