Son uyarı!

AMERİKA dünyada lanetin başladığını belgeleyen siyasetin adıdır.

Amerika hiledir, fazladan bir sıfıra bütün dostluklarını satar.

Kendi toprakları yetmez de başkalarının topraklarına göz diker ve "demokrasi getireceğiz" bahanesiyle içini karıştırdığı ülkelere ayak basar.



Amerikan insanıyla alıp veremediğim hiçbir şey yok ama gençliğimden beri hep sormuşumdur kendime; "Amerika'yı niye sevmiyorum?" Müslüman ülkelerin içini karıştırmakla elde ettiği ganimeti adalet diye yutturduğu için.

Kalleşliğin tanımını kendisinden başkalarının yapamayacağını gösterdiği için.

Kendi çocuklarına vereceği hayata karşılık Ortadoğu'daki çocukların canını istediği için.

Ahlaksız siyasetini çirkin bir alışkanlığa dönüştürdüğü için.

Bizim gibi ülkeleri çantada keklik gördüğü ve bir sabah tufanla uyanmamızı hayal ettiği için.

Her şeyden önemlisi insanlıkla hiç ilgisi olmadığını beyan etmek için.



Amerika'yı neden sevmiyorum?

Yok edeceği hedefleri belirleyen işaret parmağını kana batırdığı için.

Atom bombası kullanacak kadar alçaklığa büründüğü için.

Silah sanayini ayakta tutmak uğruna dünyaya her türlü kötülüğü yayacak kadar kan tüccarı olduğu için.

Güçlü olmanın alçakgönüllülük gerektirdiğini yok sayıp o gücü kötüye kullandığı için.



Amerika'yı neden sevmiyorum?

Soysuz darbelerine demokrasi süsü verdiği için.

Terörizmin kökünü suladığı için.

Saldıra saldıra güzelliklerini tükettiği dünyanın tek sahibi olacağını zannettiği için.

Hepimiz biliyoruz ki Amerika'nın Ortadoğu'ya adım atmadan önce kimse kimseyi bu kadar çok öldürmemişti.



Ne utançtır ki 7 kişiden birinin aç olduğu bu ihtiyar dünyada sadece Amerika bahtiyar.

O yüzden onlara karşı zafere açız!

Hayatta kalma ihtimallerimizi korkularımıza yem edeceğimize bu ejderhalara gözlerimizi açabilsek çok şeyler kazanacağız ama televizyon dizileri, Amerikan patentli zibidi yarışmaları o gözleri de kapatıyor yolları da.



Amerika'daki demokrasinin kaç paralık olduğunu siyahi insanların nasıl katledildiklerini izlerken görüyoruz.

Şimdiye kadar organlarınızı vatanınıza bağışlamadıysanız kendinizi bağışlamayın.

Hangi taşı kaldırsak altından Amerika'nın sinsi planları çıkıyor da sizler gözlerinizi yumuyorsanız attığım taşlara aldırmayın.

Ama şunu sakın unutmayın, Amerikan filmleri hayata geçirilmek için çevrilen soysuzluğun fragmanlarıdır.

Ve bu bir uyarı mektubudur.

Mutluluk Takvimi

Gerçek sanata değer ver.

Maskeni çıkarma.

Çiğnediğin sakızı yere atma.

Çocuklara satranç öğret.

Bu aşkın suçunu

Üstüme aldım

Bende heykel gibi

Duruyor yasın

Günahım sevmekse

Suçum müebbet

Ben yaşarken öldüm

Sen sağolasın

Bir ömür böyle

Seninle geçsin

Sen de öldür beni

Ortada bırak

Bende aşk için

Verecek can çok

Sadakam olsun

Sana yaşamak

Hakkı YALÇIN

Futboldaki zorbaların sezonu erken açması dikkatinizi çekmediyse iyi geceler!



Gerçek hukuk

Doğruluğun zafer işaretidir hukuk, insanların adalete karşı boynunun kıldan ince olması.

İnsanlara yaşama sevinci verir hukuk, korku değil.

Hukuk kimsenin koynunda yatmaz kimsenin elini öpmez!

Sevgilisine gül satın alsa da hesabını verecek kadar mert bir delikanlıdır.

Ya da biz öyle sanıyoruz!