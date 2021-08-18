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  • 18 Ağustos 2021, Çarşamba

Edepsiz!

YILLARCA "futbolun kabadayılara pespaye yabancılara ve onları günahları gibi saklayanlara değil insanlığa ihtiyacı var" diye haykırdık.
Kendinden olan edepsizleri koruyanların gönlü oldu da zarafetin ve adaletin hiçbir zaman hükmü olmadı.
Edepsiz Marcao takım arkadaşı Kerem'e "naklen" kafa attı yumruk salladı.
O kafayı attıranlara iyi bakın!

***

Geçen yıl hazırlık maçında Halil Dervişoğlu'na tokat atan Marcao'nun görüntülerini medyaya sızmasın diye saklayan kimdi?
Takım arkadaşı Riera'yı soyunma odasında döven Melo'ya sahip çıkan kimdi?
Takvim Gazetesi muhabirine gece kulübünde saldırıp fotoğraf makinesine el koyan bar kabadayısı Lemina'ya arka çıkan kimdi?
Terbiyenin öldürülmesi terbiyesizliğin yaşatılması içindi.
Şimdi içi kanla dolu konuşma balonları patlasa ne olur!
Çirkinlikleri gizleyen suç delillerini temizleyenlerdir Kerem'e kafa atan.
O yüzden Marcao'yu kovmasınlar hatta kendisinden özür dilesinler!
"Sen bize lazımsın" diye.
Atılan kafayla ve yenilen yumrukla baş ağrıması neyse ama insanın içinin acıması başka bir şeydir.
Genç bir delikanlıya kafa attıracak ortamı yaratanlar Kerem Aktürkoğlu'nun içinden geçenleri duyar mı?
Her türlü ejderhanın varlığını hissettirdiği bir futbol düzeninde Kerem'e meleklerin de var olduğunu nasıl anlatacağız?
Ne utançtır ki mafya ruhu futbolun özünde mevcut bir kudrettir, medyanın bir kısmı da bu kudrete uşaklık etmenin gururunu yaşamaktadır.
Marcao gibi ahlaksızların benzerleri ekranlarda yorum yapabilecek gücü nereden alıyor zannediyorsunuz?

***

Bu ülkede kabadayılık ve zorbalık ölmez ya deri değiştirir ya da bulunduğu yeri!
O zorbalığın cehenneme kadar yolu olsa da vardır elbet o yollara gül atacak birileri.

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