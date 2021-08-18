Boynumun borcu!

BABASI oğluna "uğrunda ölünecek dava yok" demişti.

Oğul üzülmüştü en haklı davaların isyanındayken.

Baba sendikacıydı, işçiler insanca yaşasın diye kendini yaktı.

O yıllar aslanın ağzındaydı ekmek, yağ ve gaz kuyrukları.

"Kıyamete kadar savaş" yazıyordu duvarlarda.

İşçi işçiyi sattı.

İhanet kusmuğu kokuyordu vardiyalar grevler dul kaldı.

Oğul denize sürdü atlarını vardığı kıyılarda gemileri battı.

*****

Oğul gökyüzüne etti ömrünün dualarını, kavgasını yeryüzünde verdi.

Hayat boşa çıkılmış bir yolculuk değildi onun için.

Misket oynadı mistik bahçelerde, tahta kılıçlı savaşlarda yendi yenildi.

Yasak şiirlerini yastığının altında sakladı, gelen geçen okusun diye, isyanlarını duvarlara astı.

Emdiği helal sütlerin dalgalanan başakların çocuğu oldu.

Cumhuriyet'i korudu özenle.

Hayata mührünü yüreğiyle ve kalemiyle bastı.

*****

"Uğrunda ölünecek hiçbir dava yoktur" demişti baba oğula...

Babanın deri ceketi vardı kül rengi, oğulun korkuları.

Oyunbozandı politika, yoksulların kaderini yanlış yazan.

Kan işiyordu atlar nefes nefese.

Paslı yürekler muhbirliğin kuyruğundaydı.

Namuslu yüreklerde uzun havalar.

Tek göz odalarda "Odam kireç tutmuyor" türküsü söyleniyordu.

"Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" diyordu Edip Akbayram, oğul da öyle sanıyordu.

Fitilin yanmış yeriydi baba, aslında o yıllarda herkes öyle yanıyordu.

*****

Oğulun babasını, savunduğu işçiler sattı, baba evine ekmek götürmek için kolundaki saati sattı.

O baba şimdilerde yatağa düştü, başkaları için yaşamaktan yorgun düşen oğulun içindeki dava da düştü.

*****

İşçileri için bilmem kaç kez hapse giren bir babanın oğlunu tanıyorum.

Babayı gıyabında.

Oğlunun alnında seccade gibi duruyor babanın şerefli adı, namusu soyadında.

Not: O baba gazeteci Turgay Demir'in babası ve şimdi Alzheimer.

O babanın yaşadıkları unutulacak gibi değilse onları hatırlatmak bizim boynumuzun borcu.

MUTLULUK TAKVİMİ

Herkes için adaleti savun.

Pozitif düşün.

Borcuna sadık kal.

Gerçek limonata yap.

Maskeni tak.

MUTFAK YANGINI

Ormanlarımız yandı ciğerimiz yandı, mutfaklarımız da yanıyor.

Yakası değiştirilmiş gömlekleri giyen ama harama yan gözle bakmayan bakkallarımız vardı bizim.

Şimdi her gün fiyat etiketini değiştiren ve insanları kazıklamayı "kasalarına kan pompalamak sayan" süper marketlerimiz var.

Sattıkları ürünlerde kullandıkları mikrobik malzemeler de caba!

Parası olana "dokunacak" bir hukuku ölmeden önce görebilecek miyiz acaba?

Biraz da onlar yansa!

Sizi nasıl sevmiştim

Ah benim saf yüreğim

Aslında hiç değmezmiş

Zaferini kutlayın

Yıktığınız dağın bugün

Katilimle sevişsin

Artık bütün ressamlar

Renk versin soysuzluklar

İçinizdeki çamurla

Durmadan yağın bugün

Siz benim hayatımın

Üç paralık masalı

Size kalksın kadehler

Bir ihanet sergisinde

Yeniden doğun bugün

Hakkı YALÇIN