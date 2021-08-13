Ne yazık ki öyle!

ERNEST Hemingway kitaplarını okumadan Kafka'nın kitaplarındaki sihirli cümlelerin tekini bile kalbimize kazımadan Zülfü Livaneli ve Orhan Pamuk gibilerinin kitaplarına gömüleceğiz öyle mi?

Bahtımızın rüzgarına kapılmayı bile bırakıp modayı takip edeceğiz.

Popüler olmak uğruna her türlü gösteriye soyunanlara kurban olacağız da gerçek sanatçıların canını dişine takan eylemlerine gözlerimizi yumacağız öyle mi?



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Para dolaşımının kan dolaşımından değerli sayıldığı bir ülkede kansızlardan medet umacağız.

Para ve kötülük ideolojik bir salgın olacak, sefaletin hasını çekerken politikanın ağız kokusunu çekeceğiz.

Yüz kızartıcı suçların bile arkasında durulurken, hukukun zenginliği ipe çekilecek, zenginin hukuku hayata geçirilecek de bizler korkularımıza mahkum yaşayacağız öyle mi?



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Borç içinde yüzerken hayallerimize sığınacağız sadece!

Sosyal medyada duyarlı insanların değerleri korumak için verdiği mücadeleye karşı, köpekbalıklarının yüzdüğü kirli denizlere yem olacağız.

Sapı olamadığımız baltalar bağrımıza inecek, çocuklarımıza geleceği anlatamayacağız da futbol maçlarındaki pozisyonları tartışacağız.

İşinden atıldığı için kucağında kızıyla ağlayan babalara yuh çekeceğiz de yılda milyon dolarlar kazanan futbolcuların derdine düşeceğiz öyle mi?



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İnsanlık deniz seviyesinin ne kadar altındaysa çıkarcılık o kadar el üstünde olacak.

Bir tas su iki dilim kuru ekmekle günü geçiren anaların çığlıklarını duymayacağız, sokaklarda yatan insanlarımıza dönüp bakmayacağız da gelen yabancıları doyuracağız.

Çocuklarımız taciz edilirken, ormanlarımız yanarken bizler vur patlasın çal oynasın!

Cevap veremediğimiz soruları cebimizde saklayacağız da vicdanlarımız tutsak olacak öyle mi?



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Ülkemizde her karış toprağa nefret ekilirken barış ve iç huzur tehlike altındayken hala politika yapacağız.

Hayat bizi her gün döverken tozu dumana katacağımıza süte su katacağız.

Haksızlığın cehenneminde taş kaynatırken analar, bizler de tuzunu koyduk diye gururlanacağız öyle mi?

Öyle! Ne yazık ki öyle!



Mutluluk Takvimi

Alaturka şarkı dinle.

Giydiklerini yere atma.

Bugün birini mutlu et





Sende kaybolup bir daha

Hiç görünmemek vardı

Ne yazık ki aramızda

İnsafsız bir kader vardı



Bir zaman treninin

Takıldık arkasına

İkimiz de yar olmadık

Kendimizden başkasına



Canı yandı sevgimizin

Düşler başka gerçek başka

Kaybedeceğimizi bile bile

Dahil olduk biz bu aşka

Hakkı YALÇIN



BALIKLAR

Akvaryumdaki balıklar "oltaya gelmedikleri için" denizlerdeki balıklardan talihli sayıyor kendilerini.

Oysa özgürlük; oltaya gelme ihtimaline bile karşı durabilmektir, ölene kadar yemlenmek değil!

Balıklar göç yollarını değiştirirken denizlerin kanunu da çoktan el değiştirdi.

Kendi yanlışlarını bile kadere yükleyenler çocuklarına güzel bir dünya bırakmayı reddettiler.

Yakında topraklar ve denizler de öfkesinden kuduracak da kim durduracak? Bir gün balıkların insanları denizlerde büyüteceğini söylesem herkes güler.

Ben söylemedim atalarımız söylemiş.

Bir tarih veremiyorum ama "son gülen iyi güler!







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