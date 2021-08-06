İzlerimiz!

MUTLU gecekondularda saklambaç oynardı masumiyet.

Yakalanmak saklanmaktan değerliydi bizler için.

Mahallenin tarihine geçen romantikler vardı, kendi kendimize tamir ederdik kırık kalplerimizi.

Önce okullarımız ayrıldı sonra yollarımız.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi!

*****

Yeşil parkalar giyerdik gençliğimizde, bir şeyler ters giderdi de biz dikine giderdik.

Mesele ülke sevdası olduğunda Edirne'den Kars'a giderdik.

Tren yolu çocuklarıydık ama raydan çıkmadık.

Bizlere kalem kırılırken bizler kalemle sardık müzik kasetlerimizi.

Önce şarkılarımız değişti sonra bakışlarımız.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi.

*****

Ayağına giderdik aşkın, evde olmazdı sokak lambalarının altında beklerdik.

Ateş yakacağı yeri bilirdi mektupların ucunu yakardık.

Yağmur gibi bakardık, gökkuşağı yağmurdan sonra çıkar diye.

Çerçeveler kırılırdı resimleriyle, resimler ortadan ikiye ayrılırdı.

Hepimiz zengin züppelere kaptırırdık külkedimizi.

Önce gözlerimiz yaşlandı sonra yüreklerimiz.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi.

*****

Sonra dünya değişti, teknoloji girdi hayatımıza daktilomuzun tuşları üzerinde puştlar gezinmeye başladı.

Sosyal medya mezbahalarında darağaçları kuruldu insanlara.

Geri istedik yıllarımızı vermediler, bütün masum düşlerimizi aldılar elimizden.

Uçurtmanın ipiyle astık kendimizi.

Önce ekmekler bozuldu sonra insanlar sonra her şey.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi.

*****

Kötülüğün gözlerinde irin vardı gördük, kötülüğe gösterilen itibarı da gördük.

Birilerimiz taşlandı diğerlerimiz yaşarken çocuklaştı.

Uzaktan kumandalı hayatta benzin bidonlarıyla kundakladılar bizi.

Yürek ormanlarımız bile yakıldı cayır cayır.

Kendimizden kaçtık da yanardağların eteklerine çömeldik.

Sonra bir baktık buldular izimizi.

*****

Ceset arama ve toplama çalışmaları hala sürüyor.



Mutluluk Takvimi

Çocukları yangın görüntülerinden uzak tut.

Doğa konulu fotoğraf çek.

Bugün mavi ol.



RUH KURAKLIĞI

Marmaris'te yangından kaçan insanların yolunu kapatan otel vatandaşlardan büyük tepki aldı.

Bir otel yetkilisinin kaçış yolunu kapatması demek; insanların hayatına zerre kadar değer vermediğini haykırması demek.

Bunu yapan otelin müdiresi yani bir kadın. Parayı ve otelin çıkarlarını insan canına tercih edenlere bin kere yazıklar olsun., Sosyal medyada böyle meselelere tepki göstermek ve insan canını hiçe sayanları teşhir emek bir görevdir.

Çünkü böyle bir dönemde insanlığı göremiyorsak, bu ruh kuraklığı çocuklarımızın nasıl yanacağının da resmidir.



Ayaklanır bu saatte

Kalbi kırık şarkılar

İşte derim geldi yine

Geldi bizim prangalar



Yakışmadı diyorum

Bize aşkın yalanı

Sevda bahçelerimiz

Şimdi savaş alanı



Gecelerin dili

Yok ki söylesin

Gözlerim sana

Toz kondurmuyor

Bu yürek kendine

Kahretse bile

Hala senin aşkınla

Gurur duyuyor

Hakkı YALÇIN