Karıncalar!

KARANLIĞA çakılması gereken kibritleri ormanları yakmak için çakanlar bu ülkenin çakallarıdır.

Aşırı sıcakların ormanlardaki cam parçalarına vuran güneşin etkisiyle çıkan yangınlar değildir bunlar.

Bu yangınlar yangınları ülkenin en görkemli zenginliğine ama buna karşılık korunması en zayıf yerine düzenlenmiş bir terör saldırısıdır.

Çünkü yiğidi yiğittir bu ülkenin haini hain!

Bu hainler cesareti kimden alır?

Bu hainler ülkeyi kalbinden vurmak için örgütlenmiş kansızlardır.



Yangından kül mü kalır, yeni otellerin krokileri mi?

Bizler ormanlarımızı çocuklarımızın geleceği olarak görürüz, orman korsanları define sandığı olarak.

Not: Yakılan ormanların üzerine dikilecek olan görkemli oteller onlara izin verenlerin en büyük günahı olarak tarihe yazılacaktır.



"Dövüşecek kadar mert düşman" kalmadı artık, çünkü son güzel insanlar kuş olup uçtular.

Topraklarımızda "karanlık gölgeler" elini kolunu sallayarak dolaşabiliyor da üstelik ayrıcalıklı haklara sahip oluyorsa, ülkenin kan şekeri mi düşüyor kaleleri mi?



Orman alanlarında "piknik yapmak ve ateş yakmak yasaktır" yazılı levhaları hiçe sayanların da kundakçılardan bir farkı yoktur.

"Yangın bitince geri döneceğiz" diyen kaç müteahhit vardır kim bilir, ağızlarını suları akıyordur.

Onların ruh kundakçısıdır.



Şimdi bunları konuşmanın sırası değil yaraları sarma zamanı diyebiliriz.

Yangınlar ancak yürek yangınıyla söndürülebilir.

Bu ülkenin böyle zamanlarda tek yürek olması bu ülke insanının gösterdiği direncin sembolüdür.

Yanan sadece orman değildir çünkü çocuklarımızdır, ülkemizin geleceğidir.



Nasıl ki üçüncü dünya savaşının koronavirüsle provası yapıldıysa, en görkemli silahların bir kibrit kadar güçlü olmadığını da görüyoruz.

Bunu karşılık yangını söndürmek isterken canını tehlikeye atan insanları görüyoruz ki onlar ülkemizin hamarat karıncalarıdır.

Ve hiçbir silah insan yüreğinden daha güçlü değildir Çünkü memleket sevdası yangını da tanımaz şerefsizi de.

DİP NOT: Karıncalar orman yangınında çaresizce beklemezler toprağı kazarlar!

Kazarlar yine kazarlar.

O yüzden yangın söndürmenin tarihini de onlar yazarlar fillerden önce.

Mutluluk Takvimi

Sivil toplum örgütüne katıl.

Kuzu yavrusunu kucağına al.

Bahis oyunlarına güvenme.

Hazin bir öyküdür bu

Bendeki yarım hali

Deli bir aşktan kalan

Yalnızlık ihtilali

Yalancı baharların

Yaşanan anıların

Yeniden kavuşmanın

Kalmadı ihtimali

Bir mucize bekliyoruz

İkimiz de biliyoruz

Bazı yaralar kapanmaz

Ardımızdan bakakaldık

Ağlamaktan utanmadık

Aşk kimseyi utandırmaz

Hakkı YALÇIN

Pandemiyi insanlar davet ediyor, tıpkı geçen yaz olduğu gibi.

Mücadele

Bundan 20 yıl önce yapılan bir araştırmaya göre dünyada iklim değişikliklerinin önüne geçebilmek için kişi başına 10 bin fidan dikilmesi gerekiyordu. Şimdi bu rakam herhalde kişi başına 100 bini bulmuştur.

Topluma yön veren bütün sivil toplum örgütlerinin yakılan ormanlarımız için bir araya gelip ülkelerinin geleceğine imza atmaları gerekiyor.

Ülkemizin bütün sevdalıları ormanlarımızı yeniden inşa etmenin mücadelesini vereceğiz. Bu kadar yangın sebepsizce çıkarılmadıysa nasıl bir tehlikenin içinde olduğumuzu unutmadan kavgamızı vereceğiz.

Hepimizin borcudur bu!