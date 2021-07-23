Çal oyna!

KUNDURA ayakkabıların içine kum dolardı da türkü yaptılar.

Spor ayakkabılara su dolardı da onlar için su geçirmez sprey yaptılar.

Ölüler için klimalı tabut yaptılar.

Her şey için bir şey yaptılar da çocuklarımızın o güzelim kağıt helvasına neden zehir kattılar?



Kabak çiçeğini doldurup dolma yaptılar.

İncir çekirdeğini doldurmayan sözlerle politika yaptılar sanat yaptılar spor yaptılar.

"Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar" şarkısında bütün kuşları vefasız yaptılar.

Peki, kadınları katleden çocukları taciz eden puştların yaptıklarını neden yanlarına bıraktılar?



Söğüt dalına yuva yapan mandaları türkü yaptılar.

İti kopuğu eli silahlı televizyon dizilerinde "delikanlı" yaptılar.

Nostaljiyi teknolojinin ayağının altına attılar.

Bedava yemeği bulunca domuz gibi yiyenleri yemek programlarında ünlü yaptılar.

Peki, kanlı yemek tariflerine çocukları da katan domuzlar için niye hiçbir şey yapmadılar?



Kızılcıklar olunca selelere doldurup türkü yaptılar.

Kan kusup gizleyen insanlar için kızılcık şerbeti yaptılar.

Çöplüklere ceninler bıraktılar, çocuklar için erketeye yattılar.

Çakalların kravatlarına mahmuz taktılar.

Ödeyemediği borcu için parası çıkışmayan garibanları hapse attılar.

Peki, alkollü sürdüğü lüks otomobiliyle polis öldüren züppeyi neden serbest bıraktılar?



Müdür beyin yeşil kürkünden türkü yaptılar.

Plastikten yoğurt kaymağı, boyanmış iç yağdan kıyma yaptılar.

Magazin kümesindeki "Tilkileri" yıldız yaptılar.

Ahlaksız dizilerindeki zibidileri bir yılda zengin yaptılar.

Peki, gerçek sanatçıları ölmeleri için neden otel odalarında bıraktılar?



Bayıra karşı yatmak isteyenler için türkü yaptılar, "tırmala beni kaşı beni" diyenleri de içine kattılar.

Bütün kargaları kılavuz yaptılar.

Çocuklarımızı ekranlardaki kanalizasyon "çukuruna" attılar.

Futbolda, magazinde alçaklığı yükselen değer yaptılar.

Ahlaksız kazanca arka çıktılar da el ele verip öne çıktılar.

Sonunda onuru ve haysiyeti insanlık kitabından çıkarttılar.

Şimdi kendileri "çalıp" kendileri oynuyorlar.



Kötülükle beslenenlere bin kere seslensek ne fayda Onlar kendilerine denizde karada ölüm yok zannediyorlar!

Mutluluk Takvimi

Bilgi sahibi olmadan fikir yürütme.

Saygılı sürücü ol.

Yattığın yeri topla.

Sokakta kahve iç.

Bir kere sevip de

Ayrılmaya gör

Tutunacak bir dal

Bir dost ararsın

Islanır gözlerin

Yüreğin üşür

Sığınacak liman

Bir kalp ararsın

Yalnızlığı yorgan

Yapar bedenin

Kırık kadehlere

Uzanır elin

Geceler uzundur

Geceler serin

Sıcacık bir omuz

Bir aşk ararsız

Hakkı YALÇIN

Güzel insanların güzel biçimde uğurlanması sebepsiz değildir.

Cephanelik!

Düşünün sosyal medyada ölülerin arkasından küfür yağdıranlar var.

Böylelerinin hayatlarında ürettikleri tek gerçek nefret. Yeni moda erkeklik bunu emrediyor çünkü.

Sosyal medya mezbahalarındaki kan kokusu onlardan geliyor.

Onların cümlesi sanat eleştirmeni, her konuda uzman, üstelik yürekler cephanelik.

Ve acıdır ki sayıları milyonlarca!