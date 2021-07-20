O zamanlar şimdiki gibi artistik forma numaraları ve sırta yazılmış isimler yoktu.
Maçta 5 numaralı formasıyla iki takımın santrhaflarının ceplerinde beyaz bir mendil olurdu.
Kimin yarı alanında tartışmalı bir pozisyon olursa o santrhaf cebindeki beyaz mendili çıkarıp hakeme sallardı.
Onlar haysiyetli mendillerdi.
VAR sisteminde bile YOK edilen adaleti cebinden çıkaran mendiller!
***Yıllık izindeydim de garip transferlere hiç şaşırmadım.
Birkaç yıl sonrası için teknik direktörlükte yere göğe koyamadığı Emre Belözoğlu'yla devam edecek cesareti bulamayan, buna karşılık daha önce Fenerbahçe'yi aldatan Pereira'ya kucak açan Ali Koç'un kendisiyle çelişmesini de yadırgamadım.
Geleceği parlak varsayılan Emre'ye karşılık geçmişi bulanık Pereira!
Yakında bu ülkede yabancı harabelerinden müze kurulursa ona da şaşırmam.
***Büyük kulüpler federasyona karşı birleşmiş.
Birleşmelerinin öznesi yayın gelirleri, yabancı futbolcu bataklığının hacmini genişletmek ve limit artırımı.
Küfüre, başkanlığın kaba diline, kara paraya ve adaletsiz sisteme karşı birleşmelerini mi bekliyordunuz yoksa?
Onları lig başlayınca göreceksiniz; bu ülkenin futboluna tarihin en çığırtkan sezonunu yaşatırken.
Açık kalp ameliyatlarında kalp durdurulur ve sonrasında hasta hayata döndürülür.
Bizim ülkemizde futbol; büyük kulüplerin ve başkanların parmağının ucunda döndürülür.
O yüzden verin parayı harcasınlar kaybedince ağlasınlar!
Oysa bizim çocukluğumuzun beyaz mendilleri gözyaşlarını bile içine çekerdi.