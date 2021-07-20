Bayramlarda!

PAYLAŞMAK, dizlerimizi kırıp oturduğumuz ve kalbimizle donattığımız sofra düzeninden kalmıştır.

Tepsilerdeki lokumlardan payına düşeni alan çocukluktan, komşuluğa açık kapılardan.

Her şeyden önemlisi barıştan ve kardeşlikten.

O yılların yerini kötülükler aldıysa bayramlar geçmişteki aydınlık pencerelerde kaldı demektir.



Gecekondu camlarından bakan çocukların duyduğu huzur bugünün yüksekten bakan evlerin çocuklarında yoksa.

Çocukları taciz eden çakalların yasal hakları düşünen insanlardan çoksa.

Sistemin fedaisi olmakla mazinin düşmanı olmak arasındaki bağlar gittikçe güçleniyorsa.

Altlarına lüks araba çekmek için her adım başında bağış dernekleri kuruluyorsa.

Bayramlar sararmış takvim yapraklarında kaldı demektir.

Yoksul olmak insanı değersiz yapmaz ama şerefsiz bir zengini değerli yapan sistemden korkulur.

Bütün güzelliklerin itibarsız hale getirildiği buna karşılık her türlü çirkinliğin alkışlandığı bir zaman dilimindeyiz artık.

Parası olanlar güçlerini dürüst ve onurlu insanların üzerinde deniyorsa.

Haksızlık hukuksuzluk yakamızı hiçbir şekilde bırakmıyorsa.

Şiddet ve nefretin ağzı kulaklarındaysa.

İnsanlar bayram günlerinde bile kapılarını komşulara açmaz oluyorsa.

Bayramlar lokumlu beyaz mendillerin içinde kaldı demektir.

Birbirine kin güden düşmanlık el veren dostluğu yendiyse.

Bu düşmanlığa birileri el verip birileri yol verdiyse.

Mahalleler çakal kaynarken, eski zaman delikanlısı olmak değerini yitirdiyse.

Büyüklerin bayramını kutlamak bile uzaktan kumandalı mesajlı sisteme döndüyse.

Bayramlar tatilden ibarettir.

Varsın hiçbir anlam ifade etmesin söylediklerimiz.

Bizim için bayramlar kapıları ardına kadar açıp, kaybettiğimiz güzellikleri geri çağırmaktır.

Bizler yüzlerinden nur akan, çocuklara gözü gibi bakan o güzel insanları hiçbir zaman unutmadık.

O yüzden çocukluğumuzdan beri hem gözlerimizde hem yüreklerimizde birikir özlediklerimiz.

En çok da bayramlarda!

Mutluluk Takvimi

İyilik yapmak için aracı kullanma.

Büyüklerini unutma.

Çocuklara harçlık ver.

Maskeni çıkarma.

Borcunu öde.



Hayat ne garip şeydir

Birini seversiniz

Aşk, aşk olarak kalmaz

Sırtınızda bir hançer

İhanet baki kalır

İnanmak yenilgidir

Güvenmek yanılgıdır

Yüreğiniz ömür boyu

Nefrete sadık kalır

Hayat ne garip şeydir

Bir zamanlar ayağına

Güller saçtığınız insan

Şimdi gözlerinizde

Bir tarlanın ortasında

Korkuluk gibi kalır

Hakkı YALÇIN

Dürüstlük kurbanlık koyun, kötülükte bir koyun bin alın.

Seyirci!

Haram zenginlerinin evlerinde bir santimetrekareye haftada kaç kilo et düşüyor? Yoksul evlerde on metrekareye yılda kaç köfte düşüyor?

"Bal tutan parmağını yalar" diyen haram zenginlerinin parmak izleri alınsa hepsinden yetimin öksüzün çalınan hakları çıkar.

Bunları yazdığımız zaman arsızlar hırsızlar karşımıza çıkar.

"Sana ne ulan!" Hırsızlardan kalan artıklarla beslenenlerdir bunlar!

O kansız seyirciler!