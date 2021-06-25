KADINLARA sordum, "ıssız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız?" diye, ilginç cevaplar aldım.
Daktilomu ve kağıtlarımı.
Dünyadan bihaber olmanın getireceği anılar ölümsüz olabilir.
(Yaratıcı kadın)
Baltamı ve bayıltıcı spreyimi.
Abazan erkekler ıssız ada mı tanır!
(Gerçekçi kadın)
Kardelenlerimi. Bunun kışı da var.
(Tedbirli kadın)
Kitaplarımı. Onlar bana insanlardan bile yakın.
(Kültürlü kadın)
Boşandığım kocamın adını verdiğim bahçedeki korkuluğumu.
Bir erkeği en güzel ifade eden duruş korkulukta mevcut.
(Aşktan dili yanmış kadın)
Müteahhit sevgilimi. Issız bir adada bana gökdelen dikildiğini düşünsenize!
(Düzen kadını)
Dev aynamı! Kendimi küçük görmekten bıktım çünkü.
(Kompleksli kadın)
Kulaklığımı. Yandaki adalardan gelebilecek dedikoduyu bile duymak istemiyorum.
(Düzene aykırı kadın)
Fizik kitaplarımı. Yörüngemin dışına çıkıp atomlarımın parçalanmasından korkuyorum.
(Hesaplı kadın)
Televizyonumu ve uzaktan kumandamı, diziler olmadan yaşayamam.
(Klasik kadın)
Kesinlikle klozetimi. Hayatımın anlamı o.
(Boğazına düşkün kadın)
Köpeğimi. Şehirde insanlara ihtiyaç duymuyorum adada niye duyayım!
(Sarraf kadın.)
Sevgilimi. Bir insan hayatımı daha fazla nasıl mahvedebilir bir daha görmek istiyorum.
(İnadına romantik kadın)
Leopar desenli kazağımı ne olur ne olmaz vahşi bir ada olabilir.
(Akıllı kadın)
Yatağımı. Bu saatten sonra artık ölüme yataklık etmek istiyorum.
(Emekli kadın)
Mutluluk Takvimi
Çıplak ayakla çimlere bas.
Sosyal mesafeni koru.
Borcuna sadık kal.
Açık renkli tişört giy.
Seninle ayrılık
Yolcusu olduk
Kaderin rüzgarı
Tersten esiyor
Ağzı var dili yok
Hatıraların
Uzak şehirlere
Bilet kesiyor
Bu masalda suçlu
Aramayalım
Biz de yavaş yavaş
Azaldık sanki
Şu yalan dünyada
Her şeyimizi
Kaybetmek için
Kazandık belki
Hakkı YALÇIN
Pandemi denen illet bitti denilen yerden yeniden başlayabilir.
Deniz yıldızları
Öleni çok gördük de seferden döneni gördük mü hiç?
Nedir bu kötülerdeki yalan ve ihtiras? Onlara mı kalacak dünya?
Hayatta kaybetmek ticarette batmak önemli değil.
Unutmayın ki deniz yıldızlarının dipteyken şansı vardır.
Ama elde şeref kalmadıysa gökdelende yaşasan ne yazar!