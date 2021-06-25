Issız ada!

KADINLARA sordum, "ıssız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız?" diye, ilginç cevaplar aldım.



Daktilomu ve kağıtlarımı.

Dünyadan bihaber olmanın getireceği anılar ölümsüz olabilir.

(Yaratıcı kadın)



Baltamı ve bayıltıcı spreyimi.

Abazan erkekler ıssız ada mı tanır!

(Gerçekçi kadın)



Kardelenlerimi. Bunun kışı da var.

(Tedbirli kadın)



Kitaplarımı. Onlar bana insanlardan bile yakın.

(Kültürlü kadın)

Boşandığım kocamın adını verdiğim bahçedeki korkuluğumu.

Bir erkeği en güzel ifade eden duruş korkulukta mevcut.

(Aşktan dili yanmış kadın)

Müteahhit sevgilimi. Issız bir adada bana gökdelen dikildiğini düşünsenize!

(Düzen kadını)

Dev aynamı! Kendimi küçük görmekten bıktım çünkü.

(Kompleksli kadın)

Kulaklığımı. Yandaki adalardan gelebilecek dedikoduyu bile duymak istemiyorum.

(Düzene aykırı kadın)

Fizik kitaplarımı. Yörüngemin dışına çıkıp atomlarımın parçalanmasından korkuyorum.

(Hesaplı kadın)

Televizyonumu ve uzaktan kumandamı, diziler olmadan yaşayamam.

(Klasik kadın)

Kesinlikle klozetimi. Hayatımın anlamı o.

(Boğazına düşkün kadın)

Köpeğimi. Şehirde insanlara ihtiyaç duymuyorum adada niye duyayım!

(Sarraf kadın.)

Sevgilimi. Bir insan hayatımı daha fazla nasıl mahvedebilir bir daha görmek istiyorum.

(İnadına romantik kadın)

Leopar desenli kazağımı ne olur ne olmaz vahşi bir ada olabilir.

(Akıllı kadın)

Yatağımı. Bu saatten sonra artık ölüme yataklık etmek istiyorum.

(Emekli kadın)

Mutluluk Takvimi

Çıplak ayakla çimlere bas.

Sosyal mesafeni koru.

Borcuna sadık kal.

Açık renkli tişört giy.

Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Hatıraların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor

Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık sanki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki

Hakkı YALÇIN

Pandemi denen illet bitti denilen yerden yeniden başlayabilir.



Deniz yıldızları

Öleni çok gördük de seferden döneni gördük mü hiç?

Nedir bu kötülerdeki yalan ve ihtiras? Onlara mı kalacak dünya?

Hayatta kaybetmek ticarette batmak önemli değil.

Unutmayın ki deniz yıldızlarının dipteyken şansı vardır.

Ama elde şeref kalmadıysa gökdelende yaşasan ne yazar!