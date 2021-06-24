Bu ne yüksek tansiyon!
Oysa kumanda sende, sil onları hayatından, bırak yüreğini bir rüzgarın eline.
Bugün umutlar tam pansiyon.
***Her şey son hızla kirlenirken birinciliği sevgisizlik almış da alkışlanıyor.
Sen inadına kardeşlik türküsü tuttur, sen çocuğuna insanlık onurunu ve barış için savaşmayı öğret.
Özgürlüğün cesaretini hisset, korkuyu korkut.
Hiç kuşkun olmasın ki yetimin öksüzün kanını emerek dünyaya kazık çakacaklarını düşünenleri de kazığa oturtacaktır hayat. Sen bir deniz kıyısındaki taşın üstünde otur gönül tahtına.
Bir çay içimlik mola ver kendine ya da oltanı sal denize ne çıkarsa bahtına.
***
Çamur atmanın hak sayıldığı hukukun yok sayıldığı bir düzende yaşıyoruz.
İyiliğin kötülüğe bu kadar kolay yenildiğini belki de hiç görmedin.
İşin kolayına kaçanlarla kötülüğe yer açanlar arasında senin yerin yok.
İplerini sahibine uzatan kuklalar iyi kazanıyormuş, sen borçlarınla gurur duy.
Unutma, yere düşeni kaldırmak da her insanın boynunun borcu.
***Kendinde anlam aramak istiyorsan cebini değil yüreğini yokla, sadece insan olduğunu bil.
Senin gibilerine "eski moda" diyebilirler sakın dert etme.
Eskisen de kendin ol.
Yeni moda insanlar kendilerinin iyi olmasından ziyade başkalarının hayatının kötü olmasını seviyor.
Yeni moda insanlar paraya para demiyormuş, bırak ne derlerse desinler.
Unutma ki vicdan insanın kara kutusudur para kutusu değil.
Sen Allah'ın kulusun, insanlığın doğasına asla ihanet etme.
***Dünyanın kirinden yeni renkler yarat.
Düşlerini maviye boya; eğer hayalinde çocukları özlemleriyle buluşturacak aydınlık bir dünya varsa.
Unutma düşlerin de kalbi var.
"Ver elini hayat" diye haykır, bir günlüğüne de olsa.
Mutluluk Takvimi
Sokak müzisyenine para ver.
Güneş batarken fotoğraf çek.
Şekeri tuzu az kullan.
Bisiklete bin.
Bu akşam son defa
Sana gelmiştim
Kalbimde hüzünler
Hep çiçek açtı
Elini tutmaya
Yetişemedim
İçinde sen vardın
Bir gemi kaçtı
Tükenip de gitti
Aşkım gururum
Batan güneş gibi
Söndü umudum
Kim bilir ne zaman
Nerde bulurum
İçinde sen vardın
Bir gemi kaçtı
Hakkı YALÇIN
SELÇUK TEKTAŞ
Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş pandemi nedeniyle yoğun bakımda.
Tanıdığım en güzel insanlardan biri.
Daha bir kere olsun birinin kalbini kırdığını üzdüğünü görmedim.
Alişan'la sürekli görüşüyorum konuşurken gözyaşlarına boğuluyor.
Dualarımız bu güzel insan için.
Seni seviyoruz Selçuk, başkalarını yaşatmak için gösterdiğin çabanın sende bir karşılığı olacaktır.
Sen çok yaşa canım kardeşim!
Allah seni evlatlarına ailene bağışlasın.