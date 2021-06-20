O babalar!

AŞKI seslendirirken babaların adı ikinci planda kalmıştır hep.

O yüzden yaşlandıkça daha çok sevilir babalar, özellikle kız çocukları tarafından.



Babalarla ilgili herkesin dilin de aynı şarkı olabilir ama.

Hayatın terbiye ettiği babalarla, paranın ve cehaletin terbiyesizleştirdiği babalar arasındaki fark bugün elini öpeceğimiz babaların farkıdır.

Bazılarının sadece adı babadır, mafya babası para babası vs.



Teknoloji ve paranın özne olduğu hayatta en değerli gerçektir yalan.

Böyle bir düzende baba olmanın sorumluluğu, şimdiki babaların çocukluğundaki kadar saf değildir.

O yüzden zamana incinmiş babaların bendeki yeri başkadır.

Haysiyetli babaların.



Ben gönül kumbarasında sevgi biriktiren, içi karardığında güneşe bakan, karanlık bir adam gördüğünde kibriti çakan!

Mesele onur olduğunda pire için yorgan yakan babaları sevdim.

İnsanların sırtına basarak merdivenleri çıkan babaları değil.



Ben kula kulluk etmeyen Allah'ın kendisine bahşettiği insani değerleri hiçbir şartta terk etmeyen.

Çocuklar adına mesaiye kalan, haksızlığı hukuksuzluğu ve yolsuzluğu kınayan.

Ben ruhunun asaletini yoksullukla sınayan babaları sevdim.

İki kolunu açtıkları zaman aile fertlerinin helalinden sarıldığı babaları.

Başkalarının çocuklarının kanını emerek kendi çocuklarına lüks otomobil alan soysuz babaları değil.



Bundan birkaç yıl önce sosyal medyada Babalar Günü'ne mahsuben ünlülerin katıldığı bir reklam kampanyası vardı.

Slogan; "baba olunca anladım!" Oysa baba olmadan da anlaşılır babalığın anlamı.

Ben kendisini bütün çocukların babası hisseden babaları sevdim.

Çocukları ve kadınları incitmeyen, haram kazanca göz dikmeyen babaları.



Ben her türlü şartta başını dik tutan babaların gününü kutluyorum.

Doğruya hile, duaya yalan katmayan babaların.

Dil, din, ırk ayrımı yapmayan, erkekliğini silahla değil yüreğiyle gösteren babaların.



Bizim gününü kutlayacağımız babalar; onurlu vicdanlı babalardır.

Onların anası ağlarken kutlanacak günleri o kadar az ki!

Mutluluk Takvimi

Sokak pazarından alışveriş yap.

Gençlere cesaret ver.

Onurlu babaların yanında ol.

Korkunu yen.



Hasrete kuruldu

Bütün saatler

Vuruldu içimde

Sevda kuşları

Ayaz gecelerde

Fayda etmiyor

Vefasız ellerin

Dokunuşları

Acının gömleği

Üstümden çıkmaz

Hayata borçluyum

Hesabım tutmaz

Adresim sevdaydı

Kapım çalınmaz

Vay benim gençliğim

Vay benim ömrüm

Hakkı YALÇIN

Bilgisayar kullanmayı biz istemedik daktilomuz harikaydı.

Sebepsiz değil!

Eskiden sokaklarda oynardı çocuklar. Şimdi ellerinde silahla sosyal medyada poz veren ve can alan katillerden ilham alıyorlar.

Şimdi adam asmaca oynuyorlar telle boğmaca.

Bir zamanlar kana kana su içilirdi çeşmelerden şimdi cana susuyorlar.

Sokaklardaki ağaçların adını bile darağacı koymuşlar.

Cellat lakaplı olmak "gurur verici" sayılıyorsa alıcılarınızla oynayın.

Çocuklarınızın hayatıyla oynayan diziler televizyonlarda boşuna oynatılmıyor çünkü.