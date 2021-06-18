Sen insansın!

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Paranın kokusu Allah korkusunu bastırmıştır.

Ne adalet kalmıştır ne vicdan.

Her gün diz boyu ihanet, hıncın bilenir de zerre kadar haram dilenmezsin.

Elde avuçta yoktur ama hiçbir şeye değişmezsin ruhundaki zenginliği.

Bütün kötüleri ve vicdansızları Allah'a havale edersin.

Sen insansın!

Yokluğa sefalete değil bu topraklarda insanlığın ölümüne kahredersin.

Mutluluk Takvimi

Yorgunsan araba kullanma.

Özel günde özel davran.

Sokaktaki kadından çiçek al.

Zamanı boşa harcama.

Seviyorum dediğim

Kimseyi unutmadım

Hala saklıyorum

Emanetlerini

Onlar beni öldürdüyse

Canları sağolsun

Kitaplar da yazmaz

zaten

Sevda şehitlerini



Ne zaman aklıma

gelseler

İçimde buruk bir sevinç

Hepsini saygıyla anarım

Biri hariç

Herkesin hayatında

Sırtına hançer saplayan

Biri vardır mutlaka

Hakkı YALÇIN

Bal tutan parmağını yalıyorsa kovanlar hazır olduğu içindir.

Zaman farkı!

Küçük el radyolarıyla büyütülen çocuklarla, teknolojiyle büyütülen çocuklar arasındaki farkı görmek istiyorsanız, şimdiki zamanın görüntülerine bakın.

Burnunu sildikten sonra cebe sokulan beyaz mendillerle, otomobillerden yola atılan kağıt mendillere mesela!

Maskesiyle bile kadınların arkasından yiyecek gibi bakan abazan gözlere!

Kedi yavrularını bile kürekle katleden erkekliğe!

O erkekler öyle çoğaldı ki, kadınlara ve çocuklara yer kalmadı bu hayatta!