Alın terine saygıda zerre kadar kusur etmemişsindir.
Bilirsin ki insan olmak risklidir bu devirde, en kötüler kapmıştır köşeleri.
Çocukların işsizdir umutların azalmaktadır, kaybolan değerlere bakar kendini yersin.
Ama ruhundaki insanlık hep diridir, onurlu durmayı şart bilmişsindir.
Kaybedersin!
***Eğilmek yoktur insanlığın şanında, eğilmezsin.
Namuslu bir insanın Allah'ın en anlamlı eseri olduğunu bilirsin.
Evine ayda bir kez bile et girmez olmuştur, betin benzin atmıştır sefaletten aldırmazsın.
"Ulan zalim dünya" deyip başını ellerinin arasına koyarsın.
Kopartırsın sana uzanan zehirli sarmaşıkları bir bir.
Helalinden kuru ekmekle doyarsın.
***
Günahlarını sevaplarından çıkarırsın, seni baştan çıkaramayan soysuz düzene bakıp gurur duyarsın kendinle.
Hinoğlu hinler dünyasında "bırak" dersin "domuz domuzu doyursun!" Duaların kalptendir ne başkasının ekmeğine uzanır elin ne komşunun tavuğuna.
Yorganı üzerine çeker uyursun.
***Birileri çocuklarının işini çalmıştır, yetmemiş teneke çalmışlardır ardından.
Namuslu hayatın esintisidir zulüm, aldırmaz gülersin.
"İnsanlar nasıl bu kadar açgözlü nasıl bu kadar kötü olabilir?" dersin!
"İyiler mutlaka kazanır" yazar sefaletin duvarlarında.
Bu düşünceyi iyileri uyutmakla görevli kötülerin ürettiğini bilirsin ama kötülere özen duymazsın.
Ne lüks otomobillerinde gözün vardır ne lüks evlerinde.
Alın teriyle kazanılmamış hiçbir şeyi kazanmış saymazsın.
***
Paranın kokusu Allah korkusunu bastırmıştır.
Ne adalet kalmıştır ne vicdan.
Her gün diz boyu ihanet, hıncın bilenir de zerre kadar haram dilenmezsin.
Elde avuçta yoktur ama hiçbir şeye değişmezsin ruhundaki zenginliği.
Bütün kötüleri ve vicdansızları Allah'a havale edersin.
Sen insansın!
Yokluğa sefalete değil bu topraklarda insanlığın ölümüne kahredersin.
Mutluluk Takvimi
Yorgunsan araba kullanma.
Özel günde özel davran.
Sokaktaki kadından çiçek al.
Zamanı boşa harcama.
Seviyorum dediğim
Kimseyi unutmadım
Hala saklıyorum
Emanetlerini
Onlar beni öldürdüyse
Canları sağolsun
Kitaplar da yazmaz
zaten
Sevda şehitlerini
Ne zaman aklıma
gelseler
İçimde buruk bir sevinç
Hepsini saygıyla anarım
Biri hariç
Herkesin hayatında
Sırtına hançer saplayan
Biri vardır mutlaka
Hakkı YALÇIN
Bal tutan parmağını yalıyorsa kovanlar hazır olduğu içindir.
Zaman farkı!
Küçük el radyolarıyla büyütülen çocuklarla, teknolojiyle büyütülen çocuklar arasındaki farkı görmek istiyorsanız, şimdiki zamanın görüntülerine bakın.
Burnunu sildikten sonra cebe sokulan beyaz mendillerle, otomobillerden yola atılan kağıt mendillere mesela!
Maskesiyle bile kadınların arkasından yiyecek gibi bakan abazan gözlere!
Kedi yavrularını bile kürekle katleden erkekliğe!
O erkekler öyle çoğaldı ki, kadınlara ve çocuklara yer kalmadı bu hayatta!