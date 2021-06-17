Yoksulluğun her halini bilenler için her şey ekmek uğruna.
Çocukların hakkını çalmak yerine bir enstrüman çalmanın anlamını hisseden kaç kişi vardır acaba?
Kalpazan ruhlu sözde starlar parsayı toplarken, amatör ruhlarını en içten biçimde sergileyen bu insanlar isimsiz sanatçılardır.
Piyasayı baştan çıkarmak yerine ekmeklerini taştan çıkarmanın gururu onlara yeter.
***Verilen emeklerin karşılığının alınmadığı bir düzenin içindeyiz.
Fikir hakları, telif hakları diye gerçekler var, o hakları koruyan yasalar var ama nedense uygulanmıyor.
Nice davalar yıllarca mahkemelerde sürüyor, hak yiyenler ve sırtı kalın olan televizyon ağaları yasaların kapsama alanı dışında!
Zengin hukukunda hukukun zenginliği ikinci planda, çünkü emeğin bu topraklarda değeri yok.
***
"Siz banyoda şarkı söyleseniz bunlar telif hakkı ister!" "Bunlar" denilen insanlar üretenler, emeklerine kendi imzalarını atanlar ve emek hırsızlarına karşı eli kolu bağlı olanlar!
Dünyanın gelişmiş her ülkesinde yasalar üretenin yanındadır hırsızın karşısında.
Bizim ülkemizde bu hakları korumak için kurulan meslek birlikleri bile kendi tezgahında!
***Eski yıllarda en çok gülle bülbülün aşkını anlatırdı şarkılar.
"Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle." Bir bülbülün bütün hayatını gülün etrafında harcadığı sanılır. Hayır!
Bülbüller yılda 3500 kilometre yolculuk yaparlar.
Yıllardır güllere şakıdıkları o harika bestelerin bedelini böyle öderler.
Bizim ülkemizde bestelerin güftelerin sahipleri, televizyon ağalarına ve mekan sahiplerine yem edilir.
"Bu eserleri babanızın malı gibi kullanabilirsiniz!"
***
Evine ekmek götüremediği için intihar eden müzisyen arkadaşlarımız oldu.
Buna karşılık emekçilerin haklarını yiyen züppeler 6 ayda bir otomobillerini yeniliyor.
İsyan etsek ve buradan yetkililere seslensek ne yazar!
Sokaklarda sanat icra ederek ekmeğini kazananlara ve emekleri çalınan insanlara bu ülkede yasalar da uygun değildir vicdanlar da.
Mutluluk Takvimi
Lösemili çocukları unutma.
Kütüphaneni doldur.
Türkü dinle.
İlginç bir omlet yap.
Hercai bir efkar
Sevgimden kalan
Ne aşka sitemdir
Ne sonsuz nefret
Boyumdan büyükmüş
Düşlerim meğer
Harcanan yıllarım
Kullara ibret
Bilmem kaç kulaçtı
Hayatın suyu
Yüreğim sürgünde
Geceler boyu
Şimdi gözlerimde
Bu dipsiz kuyu
Dağlara taşlara
Yollara ibret
Hakkı YALÇIN
Utanmak namuslu insanların işidir ve ahlak gerektirir.
Özlüyorum
Çocukluğumda uçurtmalarımı kuşların hizasına çıkarmayı özlerdim, şimdi çakalların yelkenlerini suya indirmeyi özlüyorum.
Çocukluğumda çizgi roman okumayı özlerdim, şimdi eşi benzeri olmayan kalemiyle Küçük İskender'i özlüyorum.
Çocukluğumda yeni moda pantolonları özlerdim, şimdi eski moda sevdaları özlüyorum.
Çocukluğumda tencere içinde bakla ıslatan kadınlarla sohbet etmeyi özlerdim, şimdi ağzında bakla ıslanmayanlara yuh çekmeyi özlüyorum.