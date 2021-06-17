Ekmek ve emek!

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Evine ekmek götüremediği için intihar eden müzisyen arkadaşlarımız oldu.

Buna karşılık emekçilerin haklarını yiyen züppeler 6 ayda bir otomobillerini yeniliyor.

İsyan etsek ve buradan yetkililere seslensek ne yazar!

Sokaklarda sanat icra ederek ekmeğini kazananlara ve emekleri çalınan insanlara bu ülkede yasalar da uygun değildir vicdanlar da.

Mutluluk Takvimi

Lösemili çocukları unutma.

Kütüphaneni doldur.

Türkü dinle.

İlginç bir omlet yap.

Hercai bir efkar

Sevgimden kalan

Ne aşka sitemdir

Ne sonsuz nefret

Boyumdan büyükmüş

Düşlerim meğer

Harcanan yıllarım

Kullara ibret

Bilmem kaç kulaçtı

Hayatın suyu

Yüreğim sürgünde

Geceler boyu

Şimdi gözlerimde

Bu dipsiz kuyu

Dağlara taşlara

Yollara ibret

Hakkı YALÇIN

Utanmak namuslu insanların işidir ve ahlak gerektirir.



Özlüyorum

Çocukluğumda uçurtmalarımı kuşların hizasına çıkarmayı özlerdim, şimdi çakalların yelkenlerini suya indirmeyi özlüyorum.

Çocukluğumda çizgi roman okumayı özlerdim, şimdi eşi benzeri olmayan kalemiyle Küçük İskender'i özlüyorum.

Çocukluğumda yeni moda pantolonları özlerdim, şimdi eski moda sevdaları özlüyorum.

Çocukluğumda tencere içinde bakla ıslatan kadınlarla sohbet etmeyi özlerdim, şimdi ağzında bakla ıslanmayanlara yuh çekmeyi özlüyorum.