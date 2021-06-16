Fakat günün birinde hava öylesine soğumuş ki, minik serçe güneye uçmak zorunda kalmış.
Geciktiği göç yolunda dondurucu soğuklar bir süre sonra kanatlarını hareket ettiremez hale gelince, serçe bir çiftliğin toprakları üzerine neredeyse donmuş olarak düşmüş.
***O sırada yanından geçen inek küçük serçenin üzerine pislemiş.
Serçe sonunun geldiğini düşünmüş fakat küçücük bedeni ve kanatları gübrenin sıcaklığıyla ısınmaya başlamış.
Nefes almayı başaran minik serçe mutlu bir şekilde şarkı söylemeye başlayınca, serçenin cıvıltısını duyan kedi sesin geldiği yeri araştırmış ve gübreleri temizleyip serçeyi yemiş.
***Bu meseledeki ana fikir; pisliğin içinde rahat ve mutluysan sakın sesini çıkarma!
Ama yürekli insanlara kalan gerçek; pisliğin içinden çıkmak istiyorsan mücadele et!
Çünkü yaptıklarından utanmayanları utandırır hayat.
Ve asıl kir yürekte birikir.
***
Para elbette önemli ama şerefiyle kazanılıyorsa!
Namuslu insanlar çok çalıştılar az kazandılar, torunlarına bir bisiklet alabilmek için ömürlerinden yıllar verdiler.
Kendilerinden daha yoksul komşularının reçetelerinden haberleri oldu da kimseyi incitmeden o ilaçları alıp getirdiler.
Onlar en zor şartlarda bile haksız kazancın peşine takılmadılar, evlatlarının boğazından bir lokma haram geçirmediler.
Evlerine ekmek götüremedikleri için ipi kendi boğazlarına geçirdiler.
Not: İşsiz kalıp intihar eden müzisyen arkadaşlarımı rahmetle anıyorum.
***Kendimizi nerede kaybettiysek orada arayalım.
Bütün yanlışları sorgulamak için sadece vicdan yeterlidir eğer vicdanımızı da kaybettiysek bir şey aramaya gerek yok.
Vicdanını parayla takas edenlere söyleyecek tek sözümüz var. "Sizin günahlarınızı çocuklarınız ödeyecek."
***
Hayat büyülü bir yolculukta kendi ruhunun asaletini sınamaktır.
Hayat serçelerin ahmaklığını değil gübrelerin "markasını" tanımaktır!
Yoksa bir ineğin gübresiyle bir kedinin serçeyi yemesi arasındaki bağlantı doğanın yasasında var.
Ama haksızlık ve haram insanlığın hiçbir kitabında yok.
Mutluluk Takvimi
Organik besinleri tercih et.
Her şeyi kalbinle yap.
Bir karış toprağa çiçek ek.
Yattığın yeri topla.
Koşarak çıktığın
Merdivenlerden
Ağır adımlarla
İnmen gerekir
Anılara bile
Fark ettirmeden
Bu yangın yürekte
Sönmen gerekir
Ben almışım aşkımı
Dik başımla giderim
Bu hasret yağmurunda
Islana ıslana
Yemin billah olsun ki
Kaç ömürse öderim
Kaderin omuzuna
Yaslana yaslana
Hakkı YALÇIN
İki ayağı üzerinde yürüyen ve gözü doymayan canlıya insan denir
Merak işte!
Morgda çalışan insanların hayatını merak ederim, "ölülerle konuşuyorlar mı?" diye.
Ters çevrilip bırakılmış kaplumbağaları merak ederim, yan gelip yatarken bile başkasının eline bakmanın gururuna dokunup dokunmayacağını.
Delileri merak ederim, onlardaki dahiliğin sınırlarını, onları deli eden dünya gerçeklerini.
Ölümün kıyısını merak ederim, gerçekten hayatımız bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor mu?
En çok da kansızları vicdansızları merak ederim, geceleri nasıl uyuyorlar?