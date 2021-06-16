Gübre!

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Hayat büyülü bir yolculukta kendi ruhunun asaletini sınamaktır.

Hayat serçelerin ahmaklığını değil gübrelerin "markasını" tanımaktır!

Yoksa bir ineğin gübresiyle bir kedinin serçeyi yemesi arasındaki bağlantı doğanın yasasında var.

Ama haksızlık ve haram insanlığın hiçbir kitabında yok.

Mutluluk Takvimi

Organik besinleri tercih et.

Her şeyi kalbinle yap.

Bir karış toprağa çiçek ek.

Yattığın yeri topla.

Koşarak çıktığın

Merdivenlerden

Ağır adımlarla

İnmen gerekir

Anılara bile

Fark ettirmeden

Bu yangın yürekte

Sönmen gerekir

Ben almışım aşkımı

Dik başımla giderim

Bu hasret yağmurunda

Islana ıslana

Yemin billah olsun ki

Kaç ömürse öderim

Kaderin omuzuna

Yaslana yaslana

Hakkı YALÇIN

İki ayağı üzerinde yürüyen ve gözü doymayan canlıya insan denir

Merak işte!

Morgda çalışan insanların hayatını merak ederim, "ölülerle konuşuyorlar mı?" diye.

Ters çevrilip bırakılmış kaplumbağaları merak ederim, yan gelip yatarken bile başkasının eline bakmanın gururuna dokunup dokunmayacağını.

Delileri merak ederim, onlardaki dahiliğin sınırlarını, onları deli eden dünya gerçeklerini.

Ölümün kıyısını merak ederim, gerçekten hayatımız bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor mu?

En çok da kansızları vicdansızları merak ederim, geceleri nasıl uyuyorlar?