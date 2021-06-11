Eski dostlar

DOSTLUK; görünmeden de kendini gösterebilmektir.

Onlar nerede olursa olsun sizinle aynı yere bakar.

Test edilip onaylanmıştır da ne varsa eski dostlarda vardır.

Yenileri vefadan ve insanlıktan nasibini almamıştır, omuz verdikleriniz bile gün gelir size yüksekten bakar.

Yükselen değerin alçaklık olması o yüzdendir belki de.



Temiz sularda yıkanır zaman ama ihtiras yüreğe yerleştiyse ne söyleseniz nafile.

Aslında bildiğiniz bir oyundur; her meselenin sonunda bir hile.

Sizi yıldızlara götürecek olan sadece kendi yüreğinizdir!

O yüzden sahte dostlara diyecek tek sözünüz var; "güle güle!"



Ben sahte dostları en çok şöhrete ve paraya meraklı olanların içinde gördüm.

Kendilerini ucuza satıp piyasaya dalmakla dost kalmak arasındaki tercihlerini paradan yana kullandılar.

Sonradan öğrendim ki bazılarının kitabında asalak doğulur O yüzden bu devirde kimseye sırtınızı dönmeyecekseniz.

Kara töredir bu, çıkarların söz konusu olduğu hallerde vefa ve dürüstlük bir kaşık suda boğulur.



Ne güzel dostlarımız vardı hepsinin gönlü cebinden zengin.

Hiçbirinin yüreklerimizde miadı dolmamıştır. Hiçbiri haksız kazancın peşine takılmamış, hiçbiri yangında bırakmamıştır diğerini.

Birbirimizde hırkamız kalmıştır ama tutulmamış sözümüz kalmamıştır.

Hala hatır sorar ve el ederiz uzaklardan olsa da.

Onlar siyah beyaz mazimizin en değerli hazineleridir.



Zaman bu zaman, parayı ve şöhreti görünce kıvıran zaman.

"Şimdiki sözde dostluk sadece menfaattir" derken kalıbımı basarım.

"Eski dostlar şarkısı hala dillerdeyse yeni dostlar olmadığı içindir" cümlesinde şimdiki dostluklara haksızlık ettiğim varsayılırsa.

İyi günlerdeki sahte dostların afişlerini duvarlara asarım.

İkiyüzlü gülüşleriyle!

Mutluluk Takvimi

İyi düşünmek için sebep yarat.

Çocukluğunun geçtiği mahalleyi gez.

Adına fidan dik.



Bu aşkın suçunu

Üstüme aldım

Bende heykel gibi

Duruyor yasın

Günahım sevmekse

Suçum müebbet

Ben yaşarken öldüm

Sen sağolasın

Bir ömür böyle

Seninle geçsin

Sen de öldür beni

Ortada bırak

Bende aşk için

Verecek can çok

Sadakam olsun

Sana yaşamak

Hakkı YALÇIN



Silahların insanlığa yenilmesini beklemek gençlik ütopyamızdı.



Derbeder Yılmaz

Gençliğim Tozkoparan'da geçti.

Öyle mahallelerde müzik gençliğin en büyük tutkusudur. Derbeder Yılmaz olarak Tozkoparan'da çok bilinen ve çok sevilen bir arkadaşımız var;

Yılmaz Pekgör.

Onun ruhunda katıksız bir saflık ve temizlik vardır, helalinden bir aydınlık ve güzellik vardır.

Derbeder Yılmaz son olarak "Duman Duman" adlı bir çalışmasını youtube'a yükledi.

Emeklerine karşılık yaptıklarının altına gururla imzamı attım.

Çocukluktan kalan güzel ruhu hiç kaybetmediği için, derbederliği kendisine bu kadar yakıştırdığı için.