Gönül Postası

ŞİMDİKİ teknolojide kötülükler ve yalanlar insanların elinin altında.

Oysa nostaljide dürüstlük ve samimiyet her zaman el üstündeydi.

1967 yılı Hayat Dergisi'nde yayınlanan Gönül Postası gibi.



25 yaşında 1.70 boyda kumral bir kızım. Güzel değilim. Ayda 800 lira kazanıyorum. Eşim arzu ederse çalışmam. Beni olduğum gibi kabul edecek neşeli, aile geçindirecek iş sahibi bir beyle evlenmek istiyorum.



36 yaşında 1.70 boyunda 58 kilo dürüst bir ev hanımıyım. 12 yaşında bir kızım iki dairem var. 40-55 yaşları arasında karakter sahibi memur beyle evlenmek istiyorum."



36 yaşında çocuksuz bir dulum.

Bütün ev işlerini bilirim. Hayatta kimsesiz kaldığım için tekrar evlenmek istiyorum. Bir yuva kuracak varlığa sahip bir memur veya 50 yaşını geçmemiş emekli bir beyle evlenmek istiyorum.



30 yaşında 1.70 boyunda 70 kilo gelen bir gencim. Aylık kazancım 2 bin lira tutmaktadır. Bankada biraz param vardır. Evleneceğim insan 18-25 yaş arasında iyi huylu ve en az ilkokul mezunu olmalıdır. Kız veya dul olabilir yeter ki mazisi temiz olsun.



45 yaşında 50 kilo 1.60 boyda, bir müessesede amme hizmetinde çalışan esmer biriyim. Bazı evhamlarım dolayısıyla muayene olduğum hekimler evlenince durumumun düzeleceğini bildirdiler. Bunu bilerek boy ve kiloma uygun sarışın minyon tipte 33-50 yaş arasında mazisi temiz çocuklu bir hanımla evlenmek istiyorum."



37 yaşında 1.65 boyunda, iyi bir aileye mensup memur bir kadınım.

İki yetişkin çocuğum olup hayatlarını kazanmış durumdadır ve bana hiçbir şekilde mani değildirler.

İstanbul'un mutena bir semtinde kendi katımda oturmaktayım. 10 yıl önce eşimi kaybettim. Meslek sahibi karakterli 40-45 yaş arasında bir beyle evlenmek istiyorum.



45 yaşındaki 1.55 boyunda ela gözlü bir kadınım. Yaşlı bir annem epeyce birikmiş param var. Sırt ağrıları çekmekteyim, beni tedavi edecek yaşlı bir doktorla evlenmek istiyorum.



55 yaşında sağlıklı ve enerjik ev hanımıyım. Dulum yeniden evlenmek istiyorum.

70 yaşından aşağı olmayan emekli bir beyle yuva kurmak istiyorum.

Hasta ve bakıma muhtaç da olabilir.



Not: Bu ilanları sosyal medyadaki tilkiliğin gönül postalarındaki masumiyetle nasıl değiş tokuş edildiğini göstermek için yayınladım.

Mazideki samimiyete egzersiz yapmak adına.

Mutluluk Takvimi

İstemedikçe kimseye öğüt verme.

Bir ağacın gölgesine uzan.

Deniz kuşlarını seyret.

Bol su iç.



Nerde telli duvaklı

Evvel zaman aşkları

Nerde o allı güllü

Sevdanın şarkıları

Yanaklara mendil olan

Omuzlara ne oldu

Samanlıkta seyran olan

Gönüllere ne oldu



Şimdi siyah beyaz

Filmler gibi

Güzelim sevdalar

Zamansız bitti

Özlemler hayaller

Veda makamı

Şarkıların canı

Cennete gitti

Hakkı YALÇIN

Silahların insanlığa yenilmesini beklemek gençlik ütopyamızdı.



Zengin olmak!

Parayı sevmeyen birinin zengin olma şansı var mıdır?

Asıl zenginliğin yüreklerde olduğunu biliyorsa elbette vardır.

"Buna insan olarak yaratılmanın borcunu ödemek" denir.

Para için ölenlerde insana özgü ipuçları arandığında bütün deliller onların aleyhine çıkar ki; onların insan mezarlığında bile yerleri yoktur.