Kural böyle!
Birden bütün garsonlar adamın karşısında sıraya dizildi.
Adam ve yanındakiler en özel masalardan birine oturtulurken garsonlar karınca gibi çalışmaya başladı.
Müşterilerden biri ayağa kalkıp şefi çağırdı.
"Bakın" dedi "bizim siparişler hala gelmedi. Ve siz bütün müşterileri bırakıp bir adamın peşine takılıyorsunuz." "Yok efendim siparişleriniz birazdan gelir." Adam meselenin üzerine gitti;
"ayrımcılık yapmadan müşterilere hizmet etmek birilerine uşaklık etmekten iyidir!" Şef bozuldu, "kabahat sizde değil bizlerde" dedi müşteri.
"Bizim sizlere gösterdiğimiz saygıyı sizler bizlere göstermiyorsunuz ve biz hala bu restorana geliyoruz. Aptal olan biziz." Gözü hala yağlı adamın masasında olan şef "estağfurullah" dedi ama tepkili müşteri bileti kesmişti.
Ailesiyle birlikte oturduğu masada birden ayağa kalktı, "bizim siparişleri iptal edin ve hesabı getirin" dedi.
Şef bozuldu, "ama efendim" diye sızlanırken, müşteri "kendinizi kimin karşısında uşak hissediyorsanız servisinizi de onlara yapın" dedi.
O sırada ağır abinin masasında en az 6 garson vardı.
****
Hiçbir yerde eşitlik ilkesini göremezsiniz ama bu sahneleri birçok yerde görebilirsiniz.
Bazılarının kendilerine ayrıcalıklı davranılması için bulduğu yollar vardır, böyle sahneler herkesin dikkatini çekse de kimse bir şey söylemez.
Bazılarının parasından başka hiçbir şeyi yoktur, o paraya gösterilen sahte saygıdan memnun olur.
Bazıları da paranın kokusunu alınca hamamböceği olur!
****
Sonra ne oldu?
Şef o ağaların yanına gitti, göbeği masadan taşan adamın kulağına eğilip, "birileri size gösterdiğimiz saygıyı kıskandı" dedi.
Beş parmağıyla saldırdığı kebabı ağzına götüren sonradan görme adam "bunlar kompleksli insanlar oğlum" diye karşılık verdi.
Sonra yağlı ellerini cebine soktu, çıkardığı dolar demetinin içinden 100 doları şefin cebine sıkıştırdı. Şefin gözü doydu.
Parayı görünce her tarafı oynayan insanlardan geçilmiyordu ortalık.
Ne utançtır ki bu ülkede artık kural buydu!
ŞİMDİKİ ZAMAN!
Güzel bir genç kızı kendisinden oldukça yaşlı bir adamla evlendirmek istiyorlardı da genç kız bu isteğe karşı çıkıyordu.
Sonunda teyzesi kızla konuşmaya karar verdi. "Bak kızım" dedi "sana 1 milyon dolarlık çek verseler tarihine bakar mısın?" "Bakmam" dedi kız ertesi hafta evlendi, birkaç ay sonra boşandı şimdi sosyal medyada fenomen!
Mutluluk Takvimi
Kuş satın al özgür bırak.
Çiğnediğin sakızı yere atma.
70'li yılların medyasına göz at.
Bisiklete bin.
Vitamin kullan.
Hayat ne garip şeydir
Birini seversiniz
Aşk, aşk olarak kalmaz
Sırtınızda bir hançer
İhanet baki kalır
İnanmak yenilgidir
Güvenmek yanılgıdır
Yüreğiniz ömür boyu
Nefrete sadık kalır
Hayat ne garip şeydir
Bir zamanlar ayağına
Güller saçtığınız insan
Şimdi gözlerinizde
Bir tarlanın ortasında
Korkuluk gibi kalır
Hakkı YALÇIN
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