Sanki sihirli değnekli biri gelecekmiş gibi.
Düşünüyorum da takımın içinde "organize işlere" soyunan futbolcular arasında temizlik yapılmadan yeni gelen yabancı teknik adamı nasıl bir yolculuk bekliyor?
Çünkü transferde parayı alıp formayı öpmekle sahada mücadele etmek arasındaki adamlık farkını bu sezon da birçok futbolcuda göremedik.
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İnsan kalitesine yatırım yapılmayan bir ülkede özne para oldukça akıl tutulmalarının adı; takım tutmak oluyor.
Hala birçok kulüp başkanı yabancı sayısının azalmasına karşı.
Yabancıya karşı değilim ama istiap haddini aşan anlayışa ve avantayı lehimleyen kumpaslara karşıyım.
12 tane çürük elmayı "kakalamanın" getirisi her zaman büyük de 3 tane kaliteli yabancıyı bulabilecek yürekli insanlar kulüplerde mevcut değil mi?
Yerli gençler harcanıp giderken, "bu kadar yabancıyla nereye gidiyoruz?" derseniz "Türk futbolunun battığı yere" derim. O yüzden dipnotu taraftarlara gönderirim. "O kadar kalitesiz yabancıyı kulüplere getirdiler de sizleri hala kendinize getiremediler!"
***Kulüplerin belini gençlik doğrultur, yanlışlarla arasını düzeltmek isteyenler için gereken de sadece cesarettir.
"Altyapıya değer vermeyenler üst yapıya çuvalla para verir" cümlesinde kulüp başkanları ve teknik direktörler "menajer" kılığında gizli öznedir!
Onlar yıllarca transferlerden vurgun yediler, manzarayı afiyle seyrettiler ama bir kere olsun "biz hatalıyız" demediler.
O yüzden hala yabancı sayısının azalmasına itiraz edenlerin korkaklığına da bizler yabancı değiliz!