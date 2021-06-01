Güzel insanlar

GENÇLİĞİNİ onurlu düşlerle geçiren, harama yan gözle bile bakmayan yaşlı insanların yalnızlıkları da kendilerine hastır.

Gözleriyle konuşurlar bir bakışta tanırlar kötü insanları.

Onlar bilek güreşinde yenilseler de yürek güreşinde yenilmemiştir, Her biri sadece çeşmelerden su içerken eğilmiştir gençliklerinde, kimseye eğilmemiştir.



Onlarla sohbet ettiğim zaman, güzel insanların bol olduğu yılları hatırlarım.

"Nasılsınız?" diye sorsam hepsi de "iyiyim" der ama nasıl iyi olsunlar ki!

Göç etmeye hazır son kuşların zarafetini görürüm onlarda.

Soyu tükenmekte olan sevginin ve saygının onlarda bıraktığı izler derindir ama gözleri arkadadır.

Onları sadece çocuklar güldürse de şimdiki çocukların insafsız bir zamana doğduğunu bilir ve kahrolurlar.

Sistemin içinde çocukların nasıl harcandıklarını görüyorlar çünkü.



Hayatın arka sayfalarında yazılı duran isyanları vardır da eski defterleri pek karıştırmazlar.

İçlerinde işkence görenler vardır, "güzel günler göreceğiz çocuklar" sözünü tutamadıkları için kendilerine küskün kalanlar vardır.

Bu ülkede onlara her zaman üvey evlat gibi bakılmıştır.

Onlar şarkılarını şiirlerini terk etmemişlerdir ama denizlerdeki maviliklere sürecekleri motorları yakılmıştır.



Geceleri yankılanan arkadaş ıslıklarını duyarlar bazen.

Doğan güne beyaz güvercinler uçurup duvarları istedikleri renge boyarlar.

Gazete okumayı bırakmışlardır ya kitap okurlar ya ilaç reçeteleri.

Zengin sofralarında gözleri yoktur, gerektiğinde kuru ekmekle doyarlar.



Onlar gerçek sanatı kusur sayanları adamdan saymazlar.

Elle yazılmış mektupları severler, sevdikleriyle el ele tutuşmayı.

Giysileri eski modadır, evleri genellikle iki oda bir mutfak üstelik kira.

Yasalara ve insanlara inançlarını yitirmiş, kimseden beklentileri de kalmamıştır artık.



Onlar kan kusar ama kimsenin anasını ağlatmazlar.

Görürseniz onlara sorun; "suça bulaşmamak için suçlayanların saflarında dizilmekle, suçunu ispat edemediği için kurşuna dizilmek arasında nasıl bir yer ayırırdınız kendinize?" Gözlerini bile bağlatmazlar!



Onların yerine ben ah ederim.

Kenan Evren ve uşaklarına!

Mutluluk Takvimi

Hayvanları koru.

Vicdanının sesini dinle.

Şekilli kurabiye yap.

Çift maske tak.



İnsan giderken bile

Büyük olmalı

İnkarı sen al

İtirafı ben

Aşk kalbinden vurulur

Sırtından değil

Nasıl aklanır

Aşkı kirleten



İkiniz bir oldunuz

Beni sırtımdan

Vurdunuz

İstanbul ve sen

Bekle

Daha söylemedik

Son sözümüzü

Yüreğim ve ben

Hakkı YALÇIN

Dünya küçük diye senin de küçülmen gerekmiyor. Dik dur.



Kedi katili!

Karısına tırmık attı diye 3 yavru kediyi kürekle öldüren adam serbestçe geziyor da hangi yüzle geziyor.

Yoo öyle demeyin, o karısının biricik kahramanı.

Karısı için 3 kedi yavrusu öldüren üstelik de kürek kullanan bir kahraman!

Küçücük kediler böyle zalimler için kürekle parçalanan bir mal olarak görülüyorsa böyle hayvan katillerini serbest bırakmak da gurur sayılıyor olmalı.

Alt tarafı kedi öyle mi? Peki üst tarafı?

Yasalar olmadıkça onlar ve kanlı kürekleri hep var olacak.