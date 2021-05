Yük!

BİR kadın her yaz yaptığı gibi yanındaki grupla yamaç tırmanışına katıldı.

Bir süre tırmandıktan sonra nefeslenebileceği bir oyuk buldu.

Yamaçta asılı dururken gruptaki arkadaşı dalgınlığa düşerek ipi gevşetince, aniden boşalan ip hızla kadının gözüne çarptı ve lensinin düşmesine neden oldu. Kadın ümitsizlik içinde dua etmeye başladı.

"Allah'ım! Bu dağlar üzerindeki her taşı ve yaprağı bildiğin gibi lensimin yerini de biliyorsun. Onu bulmama yardım et."



Patikadan indiklerinde, yamaca tırmanmak üzere oraya doğru gelen yeni bir grup gördüler. İçlerinden biri "aranızda lens kaybeden var mı?" diye bağırdı.

Kadın sevinçle "evet" diye haykırdı, "ben düşürmüştüm."



Lensi bulan durumu anlattı.

Kadının gözünden düşen lensi bir karınca taşıyordu ve karınca yürüdükçe kayanın üzerine yansıyan güneşin etkisiyle parlayan lens, diğer grubun dikkatini çekmişti.

Ve lens sahibine iade edildi.



Eve döndüklerinde kadın lensini nasıl bulduğunu babasına anlattı.

Ve bir ressam olan babası da ağzıyla lens taşıyan bir karınca resminin yanına konuşma balonu çizdi ve içine şunları yazdı.

"Allah'ım! Bu nesneyi neden taşıdığımı bilemiyorum.

Bunu yiyemem ve neredeyse taşıyamayacağım kadar ağır. Ama istediğin sadece bunu taşımamsa senin için taşıyacağım."



Meselenin öznesi; "bu yükü niye taşıyorum?" demeyin, taşınan her yükün mutlaka bir ödülü vardır.

Gökyüzüne ekilen çiçekleri göğsünüze takacak kadar değerli bir ödül.

Ve hatta başka insanların hayatına ışık tutacak kadar da kutsal bir ödül.



Not: Karıncanın taşıyabileceği yükü bile reddedenler bu yazının dışındadır.

Onlar vicdan bile taşımadıkları için taşınmaz mallarının derdine düşebilir.

Mutluluk Takvimi

Kredi kartını dikkatli kullan.

Her şeyi vicdanınla sorgula.

Gerçek limonata yap.

Deniz kıyısında yürü.



Benim sevdam İstanbul'un

En büyük yangınıydı

Benim kalbim gözlerinin

Delisiydi çılgınıydı



Şimdi şehrin yalnızıyım

Gecelerin ayazıyım

İçimde cam kırıkları

Hiç dinmeyen bir sızıyım



Tanırsın beni

Beni tanırsın

Bendeki acıya

Zor dayanırsın

İnkar edemezsin

Sen de çok sevdin

Halimi bir görsen

Çok utanırsın

Hakkı YALÇIN

Mezarlıklar ateş pahası olsa da "yerim yok" demez ölüm!



Ünal Uzun

Yıllardır tanırım, insanlar için neler yaptığını bilirim.

Dostlarını öldükten sonra mezarlarında bile yalnız bırakmayan bir kişilik, vefalı bir dosttur Ünal Uzun.

Dürüst olmakla ve işinin erbabı olmak arasında parmakla gösterilen başarılı bir emekçinin hak ettiği ödülleri kazanması da kaçınılmaz oluyor.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği tarafından "2021 PRİDA İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ünal Uzun'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Lobby İletişim verilen 46 ödülden 7'sini daha müzesine taşıdı.

"Küresel salgın döneminde ulaşılan başarılar hepimiz için büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu" diyen Ünal Uzun'un tanığıdır zaman.

Sadece şimdiki zaman değil geçmiş ve gelecek zaman.