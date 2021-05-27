Aşka dair
Ben böylelerine "kalpazan ticaretinin kalın bağırsakları" diyorum, çünkü paranın bulaşmaması gereken gerçeklerin başında gelir aşk.
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Zengin olma sonuçlarına bakınca görüyoruz ki film koptu.
Ahşap mahallelerde bulduğumuz değerler ve duygular kaybolunca, sahte ilişkiler bir gecede yer değiştirirken birileri yolunu böyle buluyor Ya da o güzelim Yeşilçam filmlerinde kaldı aşklar.
"Sevemedim Karagözlüm!"
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Aşk toprak kokusudur, fonda yağmur ve mızıka.
Aşk bir gülün açmasındaki sihri görebilmek, yüreğin kan ağlarken bile cam kırıkları üzerinde yalınayak yürürken gülümsemektir.
Aşk zarafettir, büyülü bir yolculukta kendi ruhunun asaletini sınamaktır.
Aşk insanlıktır, onurlu ve namuslu insanlara yakışır.
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Geçenlerde bir arkadaşım "aşk mahkumlarına neden af çıkmaz?" diye sordu.
"Aşkın yasaları gururludur" dedim, "kimseye ayrıcalık yapmaz, ne kader tanır ne özür!" O yüzden onların dinledikleri şarkılar bile şimdiki zamana uymaz.
*****
Yıllar önce görmüş geçirmiş bir kadınla aşk üzerine sohbetim olmuştu da yaşadığı ilginç bir aşkı anlatmıştı bana. Topraksız kalan suyla susuz toprağın buluşmasını.
"Bizim hikayemizi ancak sevdanın dilinden anlayanlar hissedebilir" derken şair yanıma ilişmişti belki.
20 yıl süren bir aşkın ardından ayrılmak ve başka ülkelere gitmek zorunda olduklarını söylerken gözleri dolmuştu.
"Hasret kaybından öldük" dedikten sonra yeni kimliğini göstermişti bana.
"Ben bir hayaletim!" Çok derin bir kadındı, noktayı koyarken de harika bir cümle kullanmıştı.
"Böyle bir aşkı kimsenin yaşamadığına şahitlik etmek için yaşıyorum."
*****
O yüzden ölümsüz aşkların eskisi var yenisi yok!
Mutluluk Takvimi
Bugün bir insanın hayatında melek ol.
Çocukları temizliğe alıştır.
Anılarını yaz.
Halden anla.
İŞSİZ GENÇ!
Üniversite mezunu işsiz bir gencin günlüğünden bir sayfa.
"Çocukluğumda kendi hikayemin kahramanı olmayı hayal etmiştim hep.
Ama hayat beni kendi hikayesine işçi bile yapmadı.
Aynalarda yüzüm küçülüyor dertlerim büyüyor. Ekmeğimi taştan çıkaracak kadar güçlüyüm ama ortada taş da yok.
Çalmadığım kapı kalmadı. Her günün sonunda beni kuşatan gecenin nasıl karanlık ve umutsuz olduğunu anlatabilsem de annem ve babamdan başka kimse anlayamaz.
Anladım ki en ağlamaklı yanım olmuş işsizlik. Ama hala umutla benim için bir yerlerde saklanmış hayatı arıyorum."
Benden aldıklarını
Hesabıma yazdın da
Bir kere hatırımı
Neden sormadın hayat
Ucundan kenarından
Tutunamadım sana
Bir bardak çay içimi
Bende durmadın hayat
Yanlışlara sattın
Doğrularımı
Bir gün sen de bensiz
Kalırsın hayat
Ben seni ölümle
Aldatıyorum
En fazla canımı
Alırsın hayat
HAKKI YALÇIN
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