Sokak köpeği

İNSANLARLA konuşmanın ne kadar yorucu olduğunu anladığım zaman sokak köpekleriyle konuşuyorum.

Tabiatın diliyle buluşurken onların uzun uzadıya bir şeyler anlatmalarına gerek yok, gözlerindeki derinlik yeter.

Yürekli kadınlar akşam saatlerinde onların yemeklerini önlerine koydukları zaman tok olanların kenara çekildiğini görebiliyorum.



Paranız olmadığı zaman sizi terk etmeyecek kadar sadıklar.

Onlar "hayvanların hukuku insanlarda olsaydı yaşamak belki daha güzel olurdu" hissini veriyor bana.

Hiçbir köpek silah kullanmıyor çünkü, hiçbiri çocukların kanını emmiyor, yok yere iftira atmıyor.

İnsanların uğruna bütün değerleri sattıkları parayı köpeğin önüne atın yemezler!

Köpeklerin sadakat sınaması yapılmaz ölümüne severler.



Yok edilen insanlıkta mahvedilen doğada hayvanların günah payı yok.

Hayvanlar yaradılışındaki özelliklerine hala sadık.

İnsanoğlu suya inen bir ceylana bile tuzak kurup onu silahla vuracak kadar vahşi, yaptığına spor diyecek kadar da kaypak!

Anlatmayı beceremediği zaman küfredip saldıracak kadar zavallı ve yalan yere yemin edecek kadar haysiyetsiz!

O yüzden muhabbet ettiğim her köpeği ya üzerindeki çizgileriyle isimlendiriyorum ya da "isimsiz" diye çağırıyorum.

Fatih'te bir porsiyon kebap yediği için işkenceyle dağlanan bir köpeği hatırlıyorum.

Benim için köpeklere insan isimleri vermek köpeklere hakaret sayılıyor.



Kanını emen insanlara el pençe durup, kendisine bir köpek saldırdı diye hayatı boyunca köpeklere düşman olanları tanıyorum.

İnsan yarası hayvan yarasından daha derin izler bırakır.

Ama insanlar başkalarını yaşatmayı bıraktı artık, sadece kıyak yaşamaya bakıyorlar.

Hele lüks cipleri villaları ve paraları çoksa dünya yansa ne gam!

Önlerindeki çocuğa tecavüz edilse bile umurlarında değil.



Havlamak köpeklere mahsus ama geleceğin dünyasında insanlar inim inim inleyecek.

Sanırım en çok hayvanlar dinleyecek bu çığlıkları.

Bugün bile yardıma muhtaç komşularını duymayanların birbirini duyacak hali kalmayacak.



Öldüğümüzde soracaklar "nasıl bilirdiniz?" diye. En kötüsü "o yaşarken ölmüştü" demeleri.

Herkesin tabutu el üstünde taşınıyor olabilir ama asıl mesele yüreklerde taşınmak.

Köpeklerin gözlerinden bile bir damla yaş akmayacak kötüler için!



Not: Çocukları parçalaması için Pitbull tarzı köpeklerinin tasmasını bırakıp manzarayı keyifle izleyenlerin, sokak köpekleriyle de insanlıkla da ilgileri yoktur.

Mutluluk Takvimi

Zenginlikle başarıyı karıştırma.

Sigara içme.

Bebek patiğine zil tak.

Kitap oku.



Uykuyu geceye

Çağırdım gelmedi

Gözlerimin sana

Selamı var

Perdeyi açtım yağmur

Radyoyu açtım

Müslüm

O söyledi ben ağladım

Sabaha kadar



Bana mısın demez

Hasret ateşi

Hadi at kalbinden

Atabilirsen

Hiçbir mahkum aşktan

Firar edemez

Hadi yat bu gece

Yatabilirsen

Hakkı YALÇIN



Eskiden hiç olmazsa umutlar dokuz doğururdu şimdi kısır.

Sessiz kırgınlık

Şimdiki zamanda içimizdeki coşkular uçup gittiyse, ruhumuzda heyecan tükendiyse, bu sisli yılların bir sebebi olmalı.

Günahları başka yerde aramanın alemi yok artık, bizlerdeki bu sessiz kırgınlık kendimize olmalı.

Dünyaya atları sürmeye geldik de denize sürebilecek kadar cesur olabilseydik keşke.