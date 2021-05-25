Ali Koç'un basın toplantısından kalanlara baktım da varsa yoksa şampiyonluk.
Üstelik fatura talihe çıktı.
Fenerbahçe futbol takımının direnişe ihtiyacı var talihine yanmaya değil.
Ayrıca ortada bir talih meselesi varsa Fenerbahçe sadece talihiyle şampiyonluk iddiasını sürdürdü futboluyla değil.
***Ali Koç gelecek sezon için "yüzde 70'lik takım" gerçeğini öne sürdü de Erol Bulut'a karşı "organize işler" çeviren, Sivasspor maçını çevirmek için kılını bile kıpırdatmayan futbolcuların nesine güveniyor acaba?
Hakemlere ve federasyonu 3 yıldır laf yetiştiren Ali Koç'un bu futbolcular için tek kelime etmemesi şaşırtıcı.
O futbolcular bu kulübe bursla gelmedi çuvalla para alarak geldiler.
Kendileri istediklerini aldılar ama kendilerinden istenen hiçbir şeyi vermediler, üstelik beş karış suratla!
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Fenerbahçe'yi iyi izlenmeli ve irdelenmeli. Aziz Yıldırım'ın uğruna hapis yattığı dava askıya alındı da Fenerbahçe ilkeleri yolundan mı sapıyor?
Takımın içten çürütülme projesine ses etmeyen başkanın kendi gücünü sorgulaması gerekmiyor mu?
Göreve geldiğinden beri transfere bonkör davranan Ali Koç'un cesarette yetersiz kalmasının ödettiği bedeller sadece giden şampiyonlukla sınırlı değil çünkü.
***Kaç zamandır şampiyonluktan daha önemli gerçeklere dikkat çekmek istiyorsam Fenerbahçe'ye duyduğum saygıdandır.
Hala şifreyi kıramayanlar varsa Aziz Yıldırım'ın verdiği mücadeleye baksınlar!
Takım içinde takım kuranlara ve karanlığa karşı direnmek neyse onu yapsınlar.